Ce colloque interdisciplinaire se propose d’ébaucher quelques pistes de réflexions sur le sujet des Fraternisations. Il se donne pour cadre les conflits franco-allemands de 1813 à 1945, du retrait des troupes napoléoniennes du territoire allemand à la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Par la nature de son sujet et dans sa conception, ce colloque pour jeunes chercheurs s’ancre clairement dans une démarche transnationale et comparatiste sur la longue durée. L’objectif est de mettre en lumière les différentes formes de fraternisation, leurs caractéristiques et leurs fonctionnements ainsi que de s’interroger sur leurs conséquences (transferts, échanges, rejets) aux niveaux social, politique, historique et culturel. La perspective historique ne doit toutefois pas être la seule à être prise en compte et doit être élargie à d’autres champs de la recherche. Les fraternisations ayant eu un impact au-delà de la période chronologique des conflits évoqués, il est donc nécessaire de faire appel aux sciences littéraires, artistiques, politiques et sociales afin d’étudier l’écho des fraternisations dans la littérature et les Arts, ainsi dans les cultures et politiques mémorielles des deux États. En croisant ces différentes approches transdisciplinaires, le but est d’élaborer une esquisse de définition de la notion de « fraternisation » en tenant compte de ces perspectives multiples.

Donnerstag, den 26. April 2018 / Jeudi 26 avril 2018

Panel 1: Fraternisierungen an der Front / Les fraternisations au front

Chair: Paul Maurice (Sorbonne Université / Universität des Saarlandes)

14:00 – 14:25 Christophe Pommier (Musée de l'Armée, Paris) Découvrir l’autre : échanges pacifiques entre Français et Allemands en 1870-1871

(Université Bourgogne Franche Comté) La captivité de guerre française en Allemagne (1870-1871) : une expérience plurielle 15:15 – 15:45 Diskussion / discussion

16:00 – 16:25 Damien Accoulon (Technische Universität Braunschweig /Université Paris Nanterre) Quelle « fraternité des ailes » entre les as allemands et français (1914-1939) ?

(Ruhr-Universität Bochum / IZKT Universität Stuttgart) Fraternisierung und Propaganda während des Sitzkrieges (1939-1940) 16:50 – 17:15 Diskussion / discussion

Abendvortrag / Conférence

19:00 Alexandre Lafon (Comité scientifique du Centenaire) De l'histoire à la mémoire: l'ennemi comme camarade. L'expression de la fraternisation à travers les sources combattantes françaises et allemandes de la Grande Guerre

Freitag, den 27. April 2018 / Vendredi 27 avril 2018

Panel 2: Fraternisieren im Besatzungszustand / Fraterniser sous occupation

Chair: Emmanuel Debruyne (Université catholique de Louvain - UCL)

9:30 – 9:55 James Connolly (University College London) Gérer les fraternisations entre Français et Allemands pendant la Grande Guerre ans la zone occupée (1914-1918)

10:20 – 10:45 Diskussion / discussion

11:00 – 11:25 Byron Schirbock (Universität zu Köln / Sorbonne Université) Auf einen „Schwatz mit den Franzosen“. Heinrich Böll als Wehrmachtssoldat im deutsch besetzten Frankreich, 1940-1944

11:50 – 12:30 Diskussion / discussion

Panel 3: Erzählungen und Erinnerungen an die Fraternisierungen / Récits et mémoires des fraternisations

Chair: Etienne Dubslaff (Université Paul-Valéry Montpellier)

14:00 – 14:25 Marie-Bernard Bat (Sorbonne Université) « J’étreignis le cadavre du Prussien ». Un exemple de fraternisation paradoxal et polémique durant la guerre de 1870 dans le roman Le Calvaire d’Octave Mirbeau (1886)

15:15 – 15 :45 Diskussion / discussion

