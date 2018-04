La vie de la prose médiévale à l'aube de la modernité

Announcement

Argumentaire

Le milieu du XVème siècle se caractérise, notamment, par l’émergence de bouleversements profonds pour la production, la circulation, la transmission, voire la canonisation de la culture écrite occidentale.

La diffusion s’accélère, les œuvres partent à la rencontre d’un public plus ample et plus diversifié et de nouveaux acteurs font leur entrée dans les circuits de transmission. Ce changement de rythme et de fonctionnement a principalement été étudié sous l’angle du mode de production, au départ du circuit imprimerie/humanisme et en mettant l’emphase sur ce que la Modernité naissante introduisait de nouveauté en termes d’écart, d’altérité, de rupture, voire de polémique.

La perspective sera ici inversée, et c’est davantage l’angle de la continuité qui déterminera la vision. Le Moyen Âge, en effet, poursuit son avancée dans le temps, et le ‘long Moyen Âge’ dont parle Jacques Le Goff peut s’appréhender d’une façon très concrète à partir précisément de la transmission des textes médiévaux en langue française dans l’Occident et dans la Méditerranée.

Certes, d’une époque à l’autre bien des choses ont changé, et la morphologie des traditions textuelles aussi, mais il nous parait important de nous interroger sur la mesure exacte de ce changement et sur ses formes. C’est une manière de comprendre la nature hybride et plurielle de la Modernité : la vie des textes médiévaux qui se poursuit, qui trouve une place dans la culture textuelle et littéraire de la Modernité, qui l’informe en lui offrant des formes et des contenus.

Ces questions d’ordre général seront abordées à partir de deux corpus en ancien et moyen français qui ont connu un parcours long et complexe : les romans arthuriens en prose et les mises en prose des textes narratifs en vers. L’un et l’autre sont au centre de deux projets internationaux auxquels est associée l’Unité de recherches Transitions de l’Uliège à travers plusieurs de ses membres : le « Gruppo Guiron » (avec la Fondazione Ezio Franceschini, Universität Zürich) et l’équipe « LIMIA » (avec une dizaine d’universités françaises et italiennes).

Programme

Jeudi 19 avril 2018

Salle des Professeurs (bât. A1, 1e étage)

14h00 Introduction

Nadine Henrard (ULiège, présidente du Département de langues et littétatures françaises et romanes)

(ULiège, présidente du Département de langues et littétatures françaises et romanes) Laure Fagnart (ULiège, directrice de l’UR « Transitions »)

14h30-16h00

sous la présidence de Nicola Morato

Richard Trachsler (Universität Zürich)

D’une prose à l’autre : Du Lancelot-Graal au Cycle de Guiron

Lino Leonardi (Opera del Vocabolario Italiano - CNRS)

Lire un manuscrit, lire un texte : le cas du cycle de Guiron

Elena Stefanelli (Fondazione Ezio Franceschini)

Recoudre la trame : comment naît un épisode arthurien

Pause

16h15-17h45

sous la présidence de Lino Leonardi

Sophie Lecomte (UNamur)

La seconde partie du Roman de Méliadus. Étude et édition critique

Marco Veneziale (ULiège)

Le destin des anciens chevaliers dans quelques manuscrits tardifs du Guiron le Courtois

Ilaria Molteni (Université de Lausanne) - Nicola Morato (ULiège)

Transparence du récit et excès de l’image. Les cycles d’illustrations dans les manuscrits arthuriens copiés en Italie



Vendredi 20 avril 2018

Salle de l’Horloge (bât. A1, Aile des Jésuites, 2e étage)

9h00 - 10h30

sous la présidence de Renaud Adam

Anne Schoysman (Università di Siena)

(Università di Siena) Style « grossier » ou « poeticque » de l’historiographie en prose : les ruptures stylistiques comme adjuvant pour l’histoire du texte des Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye de Jean Lemaire



Stéphanie Rambaud (École nationale des chartes)

L’inventaire après décès du libraire Jean Janot (1522) : un instantané des métiers du livre à Paris

Olivier Delsaux (UCL-USt-Louis)

La vie des narrations médiévales au XVIe siècle : l’éclairage des privilèges

pause

11h00 - 12h30

sous la présidence de Nadine Henrard

Sergio Cappello (Università di Udine)

La production éditoriale de Michel Le Noir

Renaud Adam (LE STUDIUM, Institute of advanced studies, Loire Valley - CESR, Tours)

Adélaïde Lambert (ULiège)

Le roman médiéval dans les anciens Pays-Bas entre 1550 et 1600La représentation de l’Espagne dans quelques proses épiques (XIV-début du XVIsiècles)

