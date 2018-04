Mythanalyse de l'insularité

Announcement

Ce colloque international est organisé parM@GM@ Revue internationale en sciences humaines et sociales - Osservatorio dei Processi Comunicativi, Association Culturelle ScientifiqueSociété Internationale de Mythanalyse, Montréal (Québec)Thrinakìa, Prix international d'écritures autobiographiques, biographiques et poétiques dédiées à la Sicile - OdV Le Stelle in Tasca

Avec le parrainage de l'Université des Études de Catania

En collaboration avec

Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania

Assessorat pour la Culture de la ville de Catania Bibliothèques Réunies "Civique et A. Ursino Recupero"

Institut Français de Palermo

Alliance Française de la ville de Catania

Lycée Artistique d'État Emilio Greco, Catania

Argumentaire

Le colloque est centré sur le thème de l’insularité. Il se propose de dresser un état des recherches et des travaux récents, de questionner l'insularité entre mythe et imaginaire et dégager des nouvelles perspectives d'études autour d'une mythanalyse de l'île. Le colloque est associé au prix international Thrinakìa, centré sur la mémoire, le patrimoine culturel immatériel de la mémoire et de l'imaginaire de la Sicile.

Programme préparatoire du colloque

Lundi 21 mai 2018

09h00 - 18h00

Bibliothèques Réunies "Civique et A. Ursino Recupero" - Pétit Réfectoire - Via Biblioteca n. 13 Catania

Monastère Bénédictin de Saint Nicolò l'Arène

09h00 Accueil et inscription des participants

09h30 Salutations institutionnelles

Orazio Licandro , Assesseur pour la Culture de la Ville de Catania

, Assesseur pour la Culture de la Ville de Catania Marina Paino , Directrice du Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania

, Directrice du Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania Rita Angela Carbonaro , Directrice Bibliothèques Réunies "Civique et A. Ursino Recupero"

, Directrice Bibliothèques Réunies "Civique et A. Ursino Recupero" Valérie Le Galcher Baron , Attachée de coopération pour le français Sicile et Calabre, Institut français Palermo - Ambassade de France en Italie

, Attachée de coopération pour le français Sicile et Calabre, Institut français Palermo - Ambassade de France en Italie Chiara La Russa Sudano, Présidente de l'Alliance Française de la ville de Catania

10h00 Introduction et modération du colloque

Mythanalyse de l’île

Hervé Fischer , Président de la Société Internationale de Mythanalyse, directeur de l'Observatoire international du numérique - Université du Québec à Montréal

, Président de la Société Internationale de Mythanalyse, directeur de l'Observatoire international du numérique - Université du Québec à Montréal Orazio Maria Valastro, Sociologue et chercheur indépendant, directeur scientifique de M@gm@ - Revue internationale en sciences humaines et sociales, docteur de recherche en Sociologie, Université Paul Valéry Montpellier III

11h00 Séance de la matinée : Aventures mythiques

Quelques mythes siciliens dans les Métamorphoses d’Ovide : Cérès et Proserpine, Cyané, Alphée et Aréthuse, Rosalba Galvagno , Professeure asssociée de Critique littéraire et littératures comparées, Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania

, Professeure asssociée de Critique littéraire et littératures comparées, Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania L'île du désir, de la mémoire et du nostos : de la Sicile d'Ovide à celle de Vincenzo Consolo, Dario Stazzone , Enseigne au Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania, président du comité de la ville de Catania de la Société Dante Alighieri

, Enseigne au Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania, président du comité de la ville de Catania de la Société Dante Alighieri Les archétypes de l'insularité pour l'identité du territoire et des villes, Carlo Truppi , Architecte, professeur ordinaire de Conception environnementale, président de la Faculté d'Architecture de l'Université des des Études de Catania (Siracusa), directeur du Département Analyses Représentation et Projet dans les Aires de la Méditerranée

, Architecte, professeur ordinaire de Conception environnementale, président de la Faculté d'Architecture de l'Université des des Études de Catania (Siracusa), directeur du Département Analyses Représentation et Projet dans les Aires de la Méditerranée Les images de l'île verte : l’île d’Ischia entre mythe et modernité, Luigi Caramiello , Professeur de sociologie de l'art et de la littérature, Département de Sciences Sociales, Université des Études de Napoli Federico II

, Professeur de sociologie de l'art et de la littérature, Département de Sciences Sociales, Université des Études de Napoli Federico II En passant par la Sicile: fée Morgana, en voyage dans la méditerranée, Ana Maria Peçanha, Chercheur associé Laboratoire d’Éthique Médicale et Médecine Légale, Faculté de Médecine, Université Paris Descartes, Séminaire Franco Brésilien

12h30 Les mythes et l'imaginaire de l'île dans la création artistique

Présentation à thème "Insularité par images", réalisée par les étudiants du Lycée Artistique d'État Emilio Greco (Catania)

Modérateurs

Maria Rosa Jijón , Artiste, responsable secrétariat culturel de l'Organisation internationale italo-latine-américaine

, Artiste, responsable secrétariat culturel de l'Organisation internationale italo-latine-américaine Luc Dellisse, Écrivain et poète, professeur de scénario du cinéma à la Sorbonne et à l’École supérieure de réalisation audiovisuelle (Esra), ainsi qu’à l’Université libre de Bruxelles (ULB)

13h00 Pause déjeuner

15h00 - 18h00 Remise des prix de la 4ème édition de Thrinakìa

Remise des prix aux auteures et auteurs primés à la 4ème édition de Thrinakìa, prix international d’écritures autobiographiques, biographiques et poétiques, dédiées à la Sicile. Présentation des œuvres sélectionnées par le jury international pour les sections : autobiographies, récits autobiographiques, journaux de voyage, biographies, poésies dédiées à l'ile.

Le prix Thrinakìa est organisé par «Les Étoiles dans la poche», organisation de volontariat inscrite au registre général de la Région Sicile à la section socioculturelle éducative, avec les parrainages de M@gm@ - Revue internationale en sciences humaines et sociales, de l'Assessorat aux Biens Culturels et de l’Identité Sicilienne de la Région Sicile, de la Ville de Catania et de Palermo, en collaboration avec la Surintendance des Archives de la Sicile – Archive d’État de Palermo – Ministère des Biens et des Activités Culturelles et du Tourisme.

Lire en quête de mythes

19.00 - 20.30

Salle de l'Exèdres - Via Teatro Greco n. 11 Catania, Théâtre Grec Romain

Présentation du volume "En quête de mythanalyse", sous la direction d'Hervé Fischer, président de la Société Internationale de Mythanalyse - Montréal (Québec), publié par Aracne Editrice (Rome). Le volume invite à la compréhension de la nécessité, pour les femmes et les hommes, de créer et entrer en relation avec les mythes contemporains.

Discussion avec la participation

du curateur du volume Hervé Fischer ,

, le sociologue Orazio Maria Valastro , directeur scientifique des Cahiers de M@gm@ - revue internationale en sciences humaines et sociales,

, directeur scientifique des Cahiers de M@gm@ - revue internationale en sciences humaines et sociales, et les auteurs Sylvie Dallet, Luc Dellisse, Christian Gatard, Ana Maria Peçanha.

Rencontre réalisée en collaboration avec le Pôle régional de Catania pour les sites culturels, Assessorat régional des biens culturels, et l'OdV Le Stelle in Tasca, dans le cadre des activités du Mai des livres 2018 "Voulons lire", organisé par l'Assessorat pour la Culture de la ville de Catania.

En quête de mythanalyse, Les Cahiers de M@gm@ - Revue internationale en sciences humaines et sociales, vol. 8, Roma, Aracne Editrice, 2017 ISBN: 978-88-255-0300-5.

Hervé Fischer: président de la Société internazionale di mythanalyse (Montréal, Québec-Canada), artiste et philosophe de nationalité française et canadienne, le Centre Pompidou a récemment consacré une exposition à ses œuvres et à l'art sociologique.

Mardi 22 mai 2018

09h00 - 19h00

Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania

Chœur de Nuit - Monastère des Bénédictins

Piazza Dante Alighieri n. 32 Catania

09h00 Accueil et inscription des participants

09h30 Introduction et modération du colloque

Hervé Fischer , Président de la Société Internationale de Mythanalyse, directeur de l'Observatoire international du numérique - Université du Québec à Montréal

, Président de la Société Internationale de Mythanalyse, directeur de l'Observatoire international du numérique - Université du Québec à Montréal Orazio Maria Valastro, Sociologue et chercheur indépendant, directeur scientifique de M@gm@ - Revue internationale en sciences humaines et sociales, docteur de recherche en sociologie, Université Paul Valéry Montpellier III

09h45 Séance de la matinée : Déclinaisons mythiques

Des Isles d’Auvergnes aux Outremers, parcours d’aventures utopiques, Sylvie Dallet , Professeure des universités (Arts), directrice de recherches au Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (Université Versailles ST-Quentin), présidente de l' Institut Charles Cros (Création Formation Recherche), Paris, historienne, philosophe, et peintre

, Professeure des universités (Arts), directrice de recherches au Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (Université Versailles ST-Quentin), présidente de l' Institut Charles Cros (Création Formation Recherche), Paris, historienne, philosophe, et peintre L'organisation de l'île : Robinson et la liberté, Luc Dellisse , Écrivain et poète, professeur de scénario du cinéma à la Sorbonne et à l’École supérieure de réalisation audiovisuelle (Esra), ainsi qu’à l’Université libre de Bruxelles (ULB)

, Écrivain et poète, professeur de scénario du cinéma à la Sorbonne et à l’École supérieure de réalisation audiovisuelle (Esra), ainsi qu’à l’Université libre de Bruxelles (ULB) Le fripon divin qui est aux dieux ce que l'île est au continent, Christian Gatard , Sociologue, expert en dynamique de groupes et en créativité, fondateur de Gatard & Associés (Paris) - Institut international d'études qualitatives

, Sociologue, expert en dynamique de groupes et en créativité, fondateur de Gatard & Associés (Paris) - Institut international d'études qualitatives Les fictions littéraires considérées comme des îles…, Lorenzo Soccavo , Prospectiviste, Institut Charles Cros (Création Formation Recherche), Paris

, Prospectiviste, Institut Charles Cros (Création Formation Recherche), Paris L'insularité dans la littérature entre stéréotypes et transformation des identités culturelles, Rosalba Perrotta , Écrivaine, Professeur ordinaire, Faculté de Sciences Politiques, Université des Études de Catania

, Écrivaine, Professeur ordinaire, Faculté de Sciences Politiques, Université des Études de Catania L'île des Sanguinaires : territoires de l'imaginaire au cinéma et vertiges de soi, Yannick Lebtahi , Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en Science de l'information et de la communication, Université de Lille, GERIICO

, Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en Science de l'information et de la communication, Université de Lille, GERIICO Clinique psychanalytique de l'insularité entre confinement et ouverture à l'altérité, Giovanni Lo Castro , Chercheur en Psychologie clinique, Département de Sciences de la Formation, Université des Études de Catania

, Chercheur en Psychologie clinique, Département de Sciences de la Formation, Université des Études de Catania Mythanalyse d'une insularité (in)-consciente, Vito Antonio D'Armento, Professeur associé en Sociologie de la déviance, Sociologie de la marginalité et de la déviance, Faculté de Sciences de la Formation, Sciences Politiques et Sociales, Université du Salento, directeur du Centre d'Études Qualitative Approach Ethnography (AQuE) UniSalento

12h30 Les mythes et l'imaginaire de l'île dans la création artistique

Présentation Exposition à thème "Insularité par images", réalisée par les étudiants du Lycée Artistique d'État Emilio Greco (Catania)

Modérateurs

Dario Stazzone , Enseigne au Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania, président du comité de la ville de Catania de la Société Dante Alighieri

, Enseigne au Département de Sciences Humanistes, Université des Études de Catania, président du comité de la ville de Catania de la Société Dante Alighieri Rossella Jannello, Journaliste et counselor, diplômé en Sciences Sociales à l'Université des Études de Catania

13h00 Pause déjeuner

15h00 Séance de l'après-midi : Regards croisés, mythanalyse et sciences sociales

Insularité : éthique d'une cognition synesthésique, Bernard Troude , Chercheur, Société Française et Francophone d'Éthique Médicale (SFFEM), Académie Internationale d’Éthique en Médecine et Politiques Publiques (IAMEPH)

, Chercheur, Société Française et Francophone d'Éthique Médicale (SFFEM), Académie Internationale d’Éthique en Médecine et Politiques Publiques (IAMEPH) Vers une notion complexe d'insularité : la rencontre de la mer et de la terre dans la nouvelle de Colapesce, Antonino Arrigo , Chercheur et professeur assistant en Critique littéraire et littérature comparée, Université Kore d'Enna

, Chercheur et professeur assistant en Critique littéraire et littérature comparée, Université Kore d'Enna L’expression de la dualité à travers la métaphore de l’île dans Mercure et Biographie de la faim d’Amélie Nothomb, Souâd Benali-Mazouni , Maître de conférences, enseignante, chercheure, Faculté des langues étrangères Université d’Alger 2

, Maître de conférences, enseignante, chercheure, Faculté des langues étrangères Université d’Alger 2 Identité sociologique et mythe de l'appartenance : usage (ou abus) viral, politique et religieux de la question des migrants, Francesco Paolo Pinello , Professeur assistant en Sociologie générale, Université Kore d'Enna

, Professeur assistant en Sociologie générale, Université Kore d'Enna L'île de la veuve de Tuxá : l'impact social d'un barrage dans le nord-est du Brésil , Leandro Durazzo , PhD Candidate, Université Fédérale de Rio Grande do Norte

, PhD Candidate, Université Fédérale de Rio Grande do Norte La mythanalyse comme instrument d'empowerment et de rédemption de la marginalité, Salvatore Squillaci , Sociologue, enseigne Démo-ethno-anthropologie à l' Université des Études de Catania

, Sociologue, enseigne Démo-ethno-anthropologie à l' Université des Études de Catania Mythes et rites mineurs : analyse institutionnelle d'une insularité bivalente, Maria Lucia Pellegrino , Doctorat de recherche en Sciences Humaines et Sociales, Département d'Histoire Société et Études de l'Homme, Université du Salento

, Doctorat de recherche en Sciences Humaines et Sociales, Département d'Histoire Société et Études de l'Homme, Université du Salento L'apprentissage de l'art de la joie, Rossella Jannello, Journaliste et counselor, diplômé en Sciences Sociales à l'Université des Études de Catania

18h00 Conclusion du colloque : Mythanalyse de l'insularité

Orazio Maria Valastro , Sociologue et chercheur indépendant, directeur scientifique de M@gm@ - Revue internationale en sciences humaines et sociales, docteur de recherche en sociologie, Université Paul Valéry Montpellier III

, Sociologue et chercheur indépendant, directeur scientifique de M@gm@ - Revue internationale en sciences humaines et sociales, docteur de recherche en sociologie, Université Paul Valéry Montpellier III Hervé Fischer, Président de la Société Internationale de Mythanalyse, directeur de l'Observatoire international du numérique - Université du Québec à Montréal

