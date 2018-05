Bourse doctorale sur l’impressionnisme

Announcement

Présentation

L’Université de Rouen-Normandie, avec le soutien de l’agglomération de Rouen, offre une nouvelle bourse doctorale (3 ans) portant sur l’histoire de l’Impressionnisme, à partir de septembre 2018.

Cette offre de bourse ne compte pas de charge de cours, et aucune obligation hors recherche.

Profil recherché

Master 2 en histoire de l'art portant sur le XIXe ;

avoir des compétences sur l'impressionnisme ;

avoir un projet de recherche.

Conditions d’emploi et de rémunération

bourse doctorale (env. 1300 euros net/mois) accordée par l'Université de Rouen, localisation à Mont-Saint-Aignan.

Conditions de candidature

Les dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique (frederic.cousinie[@]univ-rouen.fr)

au plus tard le 25 juin 2018.

Les dossiers comporteront :

CV,

master 2 (et attestation avec relevé de notes),

projet de recherche détaillé avec bibliographie,

calendrier et lieux de recherches envisagés.

Conditions de sélection

Un entretien avec les candidats sélectionnés aura lieu entre le 10 et le 20 juillet. Il aura lieu devant un jury composé de professeurs et maître de conférences de Rouen, et invités extérieurs.

Information