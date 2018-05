Cinquantenaire de Mai 68

Summary

Profitant des commémorations liées au « cinquantième anniversaire » du printemps 1968, et désireux de prolonger une réflexion entamée sur les conflits et la conflictualité, le Centre Georges chevrier propose de revenir sur l’événement 1968 autour de plusieurs manifestations. Cette journée d’étude, co-organisée par le CGC et la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon accompagne l’exposition de photographies inédites réalisées par Patrick Lescure à l’Atelier populaire des arts décoratifs en mai 1968. Elle est l’occasion de questionner le trait 68, la postérité politique et graphique de ses motifs, d’en renouveler l’approche au défaut d’une patrimonialisation consensuelle en ces temps de commémoration.