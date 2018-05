Announcement

Présentation

À travers champs, voyage en Humanités Numériques

Cycle de rencontres et de conférences à la Bibliothèque Diderot de Lyon

Le numérique traverse les sciences humaines et sociales, il est source de nouvelles pratiques que la bibliothèque se propose d'interroger en donnant la parole aux porteurs de projet, acteurs de la recherche, observateurs, dans le but de donner à comprendre, par l'exemple, comment les nouveaux outils transforment les approches disciplinaires.

Les 3 premières séances du printemps 2018 voyagent autour de la vie littéraire.

Mardi 15 mai, 17h

Les revues littéraires au présent

Invités : Johan Faerber (Diacritik) et Gwilherm Perthuis (Hippocampe)

Rencontre animée par Jean-Marc Baud et Maud Lecacheur, doctorants en lettres modernes à l'ENS de Lyon.

Un échange entre deux passeurs de livres, l'occasion d'aborder l'état de la critique littéraire mais aussi d'interroger les formats et les temporalités. On cherchera moins à opposer papier et numérique qu'à en comprendre à la fois les singularités et les complémentarités. Johan Faerber et Gwilerhm Perthuis nous diront comment ils affûtent leurs claviers pour aiguiser nos appétits de lecture.

Diacritik, le magazine qui met l'accent sur la culture

Hippocampe éditions

Jeudi 31 mai, 17h

Web et littérature : pour une poétique numérique

Conférence de Gilles Bonnet, professeur de littérature moderne et contemporaine à l'Université Lyon 3

"Blogs, sites, réseaux sociaux constituent autant de nouveaux espaces que se plaît à investir, elle aussi, la littérature. "Nativement numérique", car pensée et écrite par et pour les outils et supports de notre ère digitale, sans recourir forcément à la programmation typique des oeuvres hypermédiatiques, cette littérature négocie sans cesse avec les formes et les genres hérités d'une longue histoire littéraire, tout en creusant ses propres spécificités. Attention, donc: les écranvains sont parmi nous..."

http://www.editions-hermann.fr/5197-pour-une-poetique-numerique-.html

Mardi 5 juin, 17h

(en partenariat avec l'ENSSIB)

La prescription littéraire en réseaux : enquête dans l'univers numérique

Invité, Louis Wiart (Université libre de Bruxelles)

Rencontre animée par Olivier Vanhée, doctorant au Centre Max Weber

Les réseaux sociaux dédiés au livre. Les internautes s'y connectent pour rédiger des critiques, établir des évaluations mais aussi se documenter et trouver des idées de lecture. Quelles mutations ces réseaux induisent-ils dans les moyens d'accès aux oeuvres ? Quels sont les publics qui les fréquentent et de quelle façon les utilisent-ils ? Appréhender la prescription littéraire dans le contexte historique, technique, social et économique qui marque son inscription dans l'industrie du livre à l'heure du web social, telle est l'ambition centrale de l'ouvrage publié par Louis Wiart aux Presses de l'ENSSIB.

http://www.enssib.fr/presses/catalogue/la-prescription-litteraire-en-reseaux-enquete-dans-lunivers-numerique