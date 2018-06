Announcement

Profil général du poste

Statut : Les candidat.e.s devront avoir le statut de Professeur.e ou être dans un poste équivalent dans une université étrangère au moment du recrutement.

Discipline : histoire

Profil du poste : L’histoire du Maghreb contemporain connaît d’importants développements à propos de l’histoire coloniale et impériale, comme de l’histoire pré-coloniale et post-coloniale dans une triple dimension politique, sociale et culturelle. Cette histoire renouvelée attire nombre d’étudiants. Le Centre d’histoire, qui poursuite sa politique d’internationalisation, souhaite en conséquence recruter un.e spécialiste du Maghreb contemporain apte à développer des recherches et des enseignements dans une perspective de longue durée, du XIXème siècle jusqu’aux temps présents, en l’insérant quant que possible dans une histoire transnationale et connectée autour de l’espace méditerranéen.

Tous les domaines de la recherche historique sont bienvenus, avec une nette préférence pour l’histoire politique, sociale et culturelle, ce qui correspond à l’identité du Centre d’histoire.

Missions

Recherche

Les candidat.e.s auront une stature internationale par leurs recherches, leurs activités professionnelles, leurs expériences d’enseignement, leurs publications et leurs compétences linguistiques. Elles/ils devront démontrer leur insertion dans les réseaux scientifiques internationaux les plus actifs et reconnus sur leur domaine de recherche. Une solide connaissance des ressources archivistiques est indispensable tout comme la capacité de dialogue avec d’autres sciences sociales, en particulier celles qui sont présentes à Sciences Po. Les candidat.e.s devront aussi démontrer leur capacité à former des étudiants à la recherche au niveau master, à encadrer des doctorants et à décrocher des financements de recherche.

Enseignement

La ou le professeur.e recruté.e enseignera en français et/ou en anglais à tous les niveaux de Sciences Po, du collège (à Paris et dans les campus en région, en particulier à Menton), en master d’histoire et à l’Ecole doctorale, mais également dans les masters d’autres écoles, en particulier ceux de la PSIA (Paris School of International Affairs). La capacité de la candidate ou du candidat à enseigner sur des domaines et des objets qui dépassent les strictes limites de ses intérêts de recherche, et sa connaissance des débats internationaux qui animent l’historiographie, seront particulièrement appréciées. Le service annuel de 128 heures équivalent cours magistral (CM) se décompose en 72 heures de cours par an et un service d’activités pédagogiques complémentaires (56 heures CM).

Procédure de recrutement

Pré-qualification

Les professeur.e.s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non qualifié.e.s par le Conseil national des universités (CNU) doivent obtenir la validation du Conseil scientifiques de Sciences Po afin de savoir s’ils sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé de se manifester auprès du président du comité de sélection - marc.lazar@sciencespo.fr -

avant le 15 juin 2018

Candidature

Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche d’ici au 3 septembre 2018 :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Ce dossier sera constitué des documents suivants :

Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le/la candidat.e entend mener ;

Un CV et une liste complète de publications ;

3 publications marquantes ;

Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés.

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique)

d’ici au 3 septembre 2018

au président du comité de sélection, à l’adresse suivante : marc.lazar@sciencespo.fr, ainsi qu’au pôle académique de Sciences Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr.

Conditions de sélection

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4 candidat.e.s qui seront invité.e.s à présenter leurs travaux de recherche lors d’un ‘Job talk’ à Sciences Po devant la communauté académique.

Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures féminines.

Unité de rattachement, contacts

Centre d’histoire de Sciences Po

http://chsp.sciences-po.fr/

http://www.sciencespo.fr/departement-histoire/content/sciences-po-recrute-une-professeure-en-histoire-specialite-histoire-du-maghreb-contemporain

Contacts

Président du comité de sélection

Marc LAZAR marc.lazar@sciencespo.fr

Contacts administratifs

Isabelle de Vienne, Secrétaire générale isabelle.devienne@sciencespo.fr

Francine Sice, Assistante de direction francine.sice@sciencespo.fr

Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales. Sa communauté scientifique permanente - 210 professeurs et chercheurs – est structurée en 12 entités solides et reconnues au plan international (dont 5 unités mixtes avec le CNRS et 4 équipes d’accueil) et réparties en 5 départements disciplinaires.