Voltaire du Rhin au Danube (XVIIIe-XIXe siècle)

Announcement

Argumentaire

S’il est un écrivain et philosophe français des Lumières qui a entretenu d’intenses relations avec le monde germanique, c’est bien Voltaire. Outre ses nombreux séjours en Allemagne, son oeuvre s'y attarde tout particulièrement, non seulement Candide (1759), mais L’Essai sur les Mœurs (1756) et plus spécifiquement Les Annales de l’Empire (1753) ou L’Histoire de la guerre de 1741. Des questions aussi essentielles que la lutte des pouvoirs temporel et spirituel, notamment entre la papauté et le Saint-Empire, la problématique de la Réforme et plus généralement de l’identité religieuse et politique de l’Europe sont placées au cœur de ses réflexions et de son travail d’historien.

Or, cet intérêt de Voltaire est lesté d’une ambivalence profondes et néglige notamment la littérature, la langue ou les arts allemands. À ce déséquilibre répond la richesse et la nature souvent polémique de la réception de Voltaire dans le monde germanique : après une période où dominent ses imitateurs, il est devenu la cible privilégiée du renouveau littéraire et philosophique allemand. Quarante ans après le colloque de Mannheim, les meilleurs spécialistes français et internationaux (Allemagne, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Russie, Royaume-Uni) reprennent à nouveaux frais la question de Voltaire en Allemagne, élargie à toutes les frontières de l'Empire.

Partenaires

CELLF (CNRS-Sorbonne Université),

CEFRES (CNRS),

Voltaire Foundation (University of Oxford),

Société des Études Voltairiennes,

Institut Balassi de Paris,

CERCLL (Université de Picardie Jules Verne, Amiens).

Organisation

Guillaume MÉTAYER (CELLF)

Inscription

Attention : inscription obligatoire.

Pour des raisons de sécurité, l’Université Paris-Sorbonne n’autorisera l’accès qu’aux personnes enregistrées par le biais de l’interface suivante, qui permettra en outre d’obtenir une invitation nominative à présenter à l’entrée avec une pièce d’identité valide : http://journeesvoltaire2018.evenium.net

Programme

Vendredi 22 juin

9H : Christophe MARTIN (directeur du CELLF) et Guillaume MÉTAYER (CELLF) : ouverture

9h15 : Voltaire et les mondes germaniques

Présidence : Sylvain MENANT (CELLF)

9h15 : Gérard LAUDIN (Sorbonne Université) : « Les Annales de l'Empire ».

(Sorbonne Université) : « Les Annales de l'Empire ». 9h45 : Myrtille MÉRICAM-BOURDET (Université Lyon II) : « Voltaire historien de l’Empire : sur quelques aspects de la question religieuse »

(Université Lyon II) : « Voltaire historien de l’Empire : sur quelques aspects de la question religieuse » 10h15 : Renaud BRET-VITOZ (Université de Toulouse Jean-Jaurès) : « L’expérience théâtrale de Voltaire à Berlin et Potsdam entre 1750 et 1753, autour du Duc d’Alençon ou les frères ennemis ».

10h45 : Pause (Club des Enseignants)

11h15 : Table ronde sur les manuscrits de Frédéric II

Présidence : Natalia SPERANSKAYA (Saint-Pétersbourg)

Natalia SPERANSKAYA (Bibliothèque nationale de Russie, Saint-Pétersbourg) : Un manuscrit de La Poloniade de Frédéric II dans la bibliothèque de Voltaire

(Bibliothèque nationale de Russie, Saint-Pétersbourg) : Un manuscrit de La Poloniade de Frédéric II dans la bibliothèque de Voltaire Vanessa de SENARCLENS (Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Greifswald) : L’Art de la guerre de Frédéric annoté par Voltaire

(Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Greifswald) : L’Art de la guerre de Frédéric annoté par Voltaire Gillian PINK (Voltaire Foundation, Oxford) : Les Œuvres du philosophe de Sans Souci annotées par Voltaire

12h : Pause

12h15 : Présence et diffusion de Voltaire dans l’Empire

Présidence : Gérard LAUDIN

12h15: Daniele MAIRA (Université de Göttingen) : « La Henriade en Allemagne : traductions et réception XVIIIe-XIXe siècles »

Après-midi

14h30 : Présence et diffusion de Voltaire dans l’Empire (suite)

14h30 : Jean BOUTAN (Sorbonne Université, Paris) : De La Pucelle à La Guerre des Femmes, la « Jungfrau in Waffen » dans la culture tchèque.

(Sorbonne Université, Paris) : De La Pucelle à La Guerre des Femmes, la « Jungfrau in Waffen » dans la culture tchèque. 15h00 : Emese EGYED (Université de Cluj-Napoca) : "Le double message du comte János Fekete: La Pucelle en hongrois (1799)"

(Université de Cluj-Napoca) : "Le double message du comte János Fekete: La Pucelle en hongrois (1799)" 15h30 : Olga PENKE (Université de Szeged) : "L’écho hongrois des contes et des dialogues philosophiques de Voltaire"

16h00 : Pause

16h30 : Diffusion et éditions

Présidence : Nicholas CRONK

16h30 : Linda GIL (Université de Montpellier III) « Imprimer et diffuser Voltaire en Allemagne : l’édition Kehl les Œuvres complètes de Voltaire par la Société Littéraire Typographique. »

(Université de Montpellier III) « Imprimer et diffuser Voltaire en Allemagne : l’édition Kehl les Œuvres complètes de Voltaire par la Société Littéraire Typographique. » 17h00 : Claire MADL (CEFRES, Prague) : « Diffuser Voltaire dans l’Empire Habsbourg ».

(CEFRES, Prague) : « Diffuser Voltaire dans l’Empire Habsbourg ». 19H30 : Lectures à haute voix par la Sorbonne sonore et (sous réserve) Félix Libris

Samedi 23 juin

9h30 : Débats et réécritures

Présidence : Ludolf PELIZEUS (Université de Picardie Amiens, CERCLL)

9h30 : Nicholas CRONK (Voltaire Foundation, Oxford) : Autour des Lettres philosophiques : la réponse de Johann Gustav Reinbeck à la lettre sur Locke.

(Voltaire Foundation, Oxford) : Autour des Lettres philosophiques : la réponse de Johann Gustav Reinbeck à la lettre sur Locke. 10h00: Sylvie LE MOËL (Sorbonne Université) : « Fécondité et apories du tropisme voltairien chez Friedrich Heinrich Jacobi. »

10h30 : Pause