Ladislas Mandel ou l’humanisme de la lettre

Lundi 11 juin 2018, 9h30-18h

9h30-9h45 : Introduction Par Joseph Belletante, Directeur du Musée de l’imprimerie et de la communication graphique de Lyon et Olivier Bosc, Directeur de la BnF– Bibliothèque de l’Arsenal.

Les fonds Mandel de la Bibliothèque de l’Arsenal et du Musée de l’imprimerie

Présidence de séance : Florence Codet (BnF)

9h45-11 h : La collection comme incarnation d’un regard et d’une pensée

Table ronde, avec la participation d’Anne Zali (BnF), Joseph Belletante (Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique de Lyon), Claire Lesage (BnF), Sophie Nawrocki (BnF) et Rémi Verron (BnF).

11h-11h15 Pause

Mandel typographe et créateur de caractères

Présidence de séance : Fabienne Queyroux, Directrice adjointe de la BnF-Bibliothèque de l’Arsenal

11h15-11h45 : Le rôle de Ladislas Mandel dans le Centre d'Étude et de Recherche Typographique et les débuts de l’Atelier National de Recherche Typographique.

Par Thomas Huot-Marchand, Directeur de l’ANRT de Nancy et créateur de caractères.

11h45-12h15 : Le « Galfra » et les caractères pour les annuaires téléphoniques de Ladislas Mandel

Par Alice Savoie, créatrice de caractères, historienne de la typographie et enseignante à l’ANRT Nancy et l’ENSBA Lyon.

12h15-12h30 Débat et questions

12h30 Pause Déjeuner

Présidence de séance : Joseph Belletante

14h30-15h : Les ultimes caractères humanistiques de Ladislas Mandel

Par Xavier Dupré, créateur de caractères.

Mandel « collectionneur d’écritures »

15h-15h30 : L'usage pédagogique de la collection Mandel à l'Arsenal

Par Florence Codet (BnF) et Laurence Rivière (BnF)

15h30-15h45 Questions

15h45-16h Pause

16h-17h 30: Mandel historien des écritures et de la typographie : le lien entre la collection et le métier Table ronde animée par Olivier Nineuil (créateur de caractères et vice-président des Rencontres internationales de Lure), avec la participation de Franck Jalleau (dessinateur de caractères à l’Imprimerie Nationale, enseignant à l’Ecole Estienne), Jean-François Porchez (créateur de caractères, fondateur de Typofonderie).

17h30-18h : Conclusion

L’importance des collections typographiques telles que la collection Mandel auprès des jeunes générations, au regard de leur intérêt accru pour le dessin de caractères et son histoire. Le rôle du corpus typographique français mis en ligne par le Musée de l’imprimerie et des initiatives de l’ESAD d’Amiens.Par Michel Wlassikoff (historien du graphisme et de la typographie, enseignant à l’ESAD Reims, ENSP Arles, École Estienne, ESAG Penninghen, HEAD Genève).

Colloque co-organisé avec le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique (Lyon), avec le soutien de l’Institut d’histoire du livre

Avec une exposition de la collection de Ladislas Mandel, du 5 au 26 juin 2018

