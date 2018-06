La crise financière de 2008 et ses images en France

Summary

Dix ans après le déclenchement de la crise financière de 2007-2008, dont les premières secousses se sont manifestées par le gel de trois fonds d’investissements à BNP Paribas en août 2007 et dont le point culminant a été atteint avec la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, une journée d’étude visera à rassembler les réflexions sur la représentation et la conceptualisation de la crise en France. La crise constitue un événement phare de notre histoire contemporaine, mais elle reste peut-être mal comprise. Organisée par l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV) à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, cette journée d’étude permettra d’analyser la manière dont la crise a été mise en images.