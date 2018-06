Announcement

Claude-Nicolas Ledoux (1734-1806) figure parmi les architectes les plus célèbres, voire les plus emblématiques, du siècle des Lumières. En revanche, il est resté, sinon moins connu, du moins très peu étudié, comme écrivain. Son livre, L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation (1804), très souvent cité, et auquel les historiens empruntent des formules saisissantes et des passages frappants pour illustrer son œuvre d’architecte, est pourtant rarement envisagé pour lui-même, dans la fabrique littéraire de son texte, ou dans sa genèse matérielle et éditoriale comme livre.

Dans le sillage, notamment, des travaux de Daniel Rabreau (Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806). L’architecture et les fastes du temps, Paris/Bordeaux : Centre Ledoux/William Blake, 2000), et en croisant les approches de l’histoire de l’art, l’histoire du livre, et l’histoire littéraire, c’est à cette figure de l’architecte écrivain que nous nous intéresserons, en cherchant à replacer le livre de Ledoux, son texte fascinant et difficile, dans le large contexte, théorique, esthétique, littéraire et culturel de cette période de troubles et de mutations que les études littéraires ont baptisé le « Tournant des Lumières ».

10h – Kerim SALOM (ENSA Paris-Belleville, IPRAUS), Influences des théories du langage sur l’architecture à la fin de l’âge classique.

(ENSA Paris-Belleville, IPRAUS), Influences des théories du langage sur l’architecture à la fin de l’âge classique. 10h30 – Christopher DREW ARMSTRONG (Université de Pittsburgh), Vers une histoire de l’architecture mondiale au XVIIIe siècle.

(Université de Pittsburgh), Vers une histoire de l’architecture mondiale au XVIIIe siècle. 11h – Hugues MARCHAL (Université de Bâle), L’architecte et le poète : la relation entre Ledoux et Delille.

(Université de Bâle), L’architecte et le poète : la relation entre Ledoux et Delille. 11h30 – Vincenzo DE SANTIS (Université de Bari), Désir de bienséance et tentation du bizarre. Imagerie végétale et paysage naturel dans L’architecture.

Emmanuel CHATEAU-DUTIER, Dominique MASSOUNIE et Fabrice MOULIN, Dans la forge du texte : essai de lectures croisées du passage de la Forge à canons.

