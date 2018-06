Féminicide : l'assasinat d'une femme en raison de son sexe

Announcement

Table-Ronde dans le cadre du Projet "Femmes dans le Monde" de la Cité Internationale Universitaire de Paris

Présentation

En 2015, en France, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoints ou ex-conjoints; en Italie, 109; en Allemagne, 210.

Les chiffres sont effrayants. Partout dans le monde, les femmes sont sur-exposées à des risques de violence quipeuvent mettre en cause leur vie même. Année après année, les travaux sur la violence contre les femmes dressent un constat macabre.

D'où vient ce terme "féminicide" qui commence à s'imposer dans les médias? de quoi s'agit-il exactement?

Quelles sont les dynamiques croisées entre contexte de mobilisation contre les violences sexistes, l'acceptation du terme "féminicide" et la mise à l'agenda public de nouvelles catégories juridiqes? Quels sont les enjeux politiques, sociaux et juridiques de ce phénomène complexe? Ces à ces questions que les intervenantes de la soirée tenteront de répondre en partant de contexte précis : le Mexique, le Portugal, l'Italie et la France.

Intervenant·es

Jules Falquet , maîtresse de conférence en Soviologie à l'Université Paris-Diderot parlera du féminicide au Mexique

Discutantes:

Chiara Calzolaido , doctorante à l'EHESS.

, doctorante à l'EHESS. Yolinlistli Pérez, doctorante à l'EHESS.

Modératrice:

Veronica Ntoumos, Docteure de Sorbonne Université et ULB.

Le 14 juin à 19H30

Informations pratiques

Entrée libre/ Pot Offert