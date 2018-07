Le rêve en littérature

Announcement

Présentation

Le 2 mars 2018, les étudiants de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, en Master recherche en Littératures française et comparée, ont organisé une journée d'étude sur le thème du « Rêve », accompagnée d'une représentation de la pièce Phèdre et autres Grecques par les étudiants en Licence de Théâtre. Les contributions abordent le rêve dans ses dimensions poétiques, politiques et anthropologiques à travers l'étude de textes de Littératures française et étrangère, avec notamment des perspectives comparatistes, du Moyen-Âge au XXe.

Cette journée est organisée avec le soutien de l'UFR1 « Lettres, Arts, Philosophie » de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, le département de Lettres, le Master Littératures française et comparée, et le Master Métiers du Livre et de l'Edition.

Programme

9h-9h15 Introduction : Monsieur Christian BELIN , Directeur de l'UFR1.

, Directeur de l'UFR1. 9h15-9h30 Ouverture : Monsieur François ROUDAUT, professeur à l'Université Paul-Valery Montpellier 3.

9h30-11h Présidente de séance : Sylvie TRIAIRE (CRISES)

9h30-10h10 « La Révolution : ''un rêve hideux'' ? » dans les Mémoires d'un médecin d'Alexandre Dumas par Leïla DE VICENTE-SIKOUK .

. 10h10-10h50 « Figure du rêveur républicain chez Michelet, Dumas, Flaubert et Zola » par Clémence DEQUEKER.

10h50-11h – pause

11h-12h30 Présidente de séance : Madame Susana SEGUIN (IHRIM).

11h-11h40 « La rêverie rousseauiste : de l'anamnèse à l'amnésie » par Vincent Boucheron .

. 11h40-12h20 « Les fantasmagories espagnoles : les Légendes de Gustavo Adolfo Bécquer » par Sara SINTES.

12h20-12h30 - Pause

12h30-13h20 Président de séance : Monsieur Maxime Del Fiol (RIRRA21)

12h30-13h20 - Représentation organisée par les étudiants en Licence de Théâtre - « Quand on rêve chez Phèdre » par Clara GRETH.

Pause Midi

14h-14h15 Présentation du livret de la journée sur le Rêve

Anna Dirringer,

Wassila Benhadji,

Margot Laurens,

Chloé Nevières,

Anna Ruscelli.

Introduits par Corinne SAMINADAYAR-PERRIN, directrice du Master Métiers du Livre.

14h20-15h40 Présidente de séance : Madame Catherine Nicolas (CEMM).

14h20-15h00 « Le songe médiéval : langue de l’âme et union mystique » par Sebastien QUINSAC DE VALETTE .

. 15h00-15h40 « Amour, Sciences et Art : le rêve comme lieu d'expérimentation dans L'Hypnerotomachia Poliphili » par Théo RESCANIERES.

15h40-15h50 - Pause

15h50-17h10 Présidente de séance : Madame Catherine PASCAL (IRCL).

15h50-16h30 « Assauts érotiques de/dans la nuit : possession, obsession, corporification du rêve chez Joyce Mansour » par Oriane JEANJEAN-MIGOT .

. 16h30-17h10 « Symbolisme et subversion dans les songes prémonitoires de l’Athalie de Racine et du Paradis perdu de Milton » par Cassandra JOWITT.

17h10 Clôture : Monsieur Dominique TRIAIRE, Directeur du Master Recherche.

Organisation

Clémence DEQUEKER, M2 Littératures française et comparée, sous la direction de Corinne Saminadayar-Perrin (RIRRA21)

Comité scientifique