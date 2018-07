Announcement

Argumentaire

En 2016, un écrivain africain notoirement connu publiait sur Internet: « Les vieilles voitures font beaucoup de bruit ». « Elle est frappée par la ménopause » accusait un autre (au sujet de la même écrivaine). Ces images, écrites par des écrivains francophones dans les réseaux sociaux, ont été lues et capturées au sujet de leur consoeur. Leur rhétorique verte intervient certes dans un contexte de tensions, de positionnements et de « guerre des écrivains » (Sapiro, 1999) mais elle n’en dit pas moins un complexe du mâle noir (ou arabe) dominant. Dominé (Chamoiseau), mais dominant. Les Africaines vivraient une colonisation de l’intérieur, qui passe pour être consentie quand leurs voix manquent de faire écho aux combats qui agitent l’actualité féministe. Les écrivains africains, disait Hemley Boum dans un entretien (Essono Tsimi : 2017), « les écrivains africains n’aiment pas leurs femmes ». Justice devrait davantage être rendue aux femmes africaines ou afrosporiques, par une meilleure publicité de leur présence et des initiatives contre-narratives (qui contournent les dangers d’une « histoire unique » Ngozie Adichie), de crainte qu’à « l’épreuve du fratricide » (Mbembé, 2000 : I) ne succède celle du gynocide. En considérant la place des femmes dans deux projets éditoriaux importants au sujet de l’écriture de l’Afrique( Sarr & Mbembe, 2017; Mabanckou, 2017), le chercheur ne peut que constater qu’elles sont d’une part peu nombreuses et d’autre part peu traitées dans les études culturelles. Alain Mabanckou a pris soin de préciser en introduction de l’ouvrage qu’il dirige (2016) « Ecrire l’Afrique, c’est aussi redéfinir la place de la femme africaine ».

Dès lors se posent plusieurs questions. Comment défend-on quand on est affaibli ? Comment écrit-on, alors qu’on est en marge d’une langue ou de jeux de pouvoirs ? Comment écrit-on, dépeint-on, vend-on, celles qui sont dans les dessous de ces marges, à l’intersection de toutes les frustrations de genre, de classe et de race ? Cette hypothèse du désamour des femmes noires que l’on méprise sans se fatiguer peut-elle être creusée, pour sonder en abyme le désamour des femmes noires “pour” d’autres femmes noires, menant à une sorte d’intra-intersectionnalité ? Peut-on écrire l’Afrique si, dans le storytelling du dominant-dominé, l’on n’écrit pas la femme ?

Les artistes, les penseurs, les concepteurs-rédacteurs et directeurs artistiques, les scénaristes, les curateurs, les peintres, les décideurs ou les politiques d’Afrique et de ses diasporas francophones célèbrent-ils suffisamment « leurs » femmes ? Les célébrant, comme Senghor dans « Femme Noire » et tant d’autres après lui, les aiment-ils ? Les aimant, les épousent-ils ? Does “black love” matter ?Cette dernière question peut-elle faire question ? N’est-ce pas une intrusion dans des orientations et convictions personnelles qui obéissent à toutes sortes de logiques complexes que les sciences humaines seraient peu équipées pour aborder séreinement? Le but des contributions ici suscitées, autour d’ouvrages théoriques, d’œuvres artistiques et littéraires, de phénomènes sociaux et politiques sur les défis ethniques de la question du genre, est justement à la suite de Chimamanda Ngozie Adichie (2015) ou Coquery-Vidrovitch (2018) d’orienter la focale sur les spécificités de l’Afrique, jusque dans ses diaspporas. Partant d’un constat d’invisibilisation relative des femmes racisées de l’espace francophone dans les œuvres majeures d’artistes contemporains, les problématiques seront croisées et les chapitres, d’approches disciplinaires diverses, exploreront plusieurs aspects théoriques, épistémologiques ou critiques du questionnement et des représentations sur le genre. Les chapitres sélectionnés se structureront suivant trois axes combinant études culturelles ou décoloniales, critiques postcoloniales (critical raceet Subaltern studies), philosophie, recherche littéraire, sociologie, ou communication...

Sexualisation et encadrement du rire des femmes : Évaluation des attitudes noiristes et autres discours masculinistes du quotidien Aspects tragiques des représentations de la femme : comprendre pour faire face Questions théoriques : expliquer et former à la question du genre

Modalités de soumission

Il est demandé aux auteur.e.s d'envoyer des manuscrits redigés, comportant cinq mille mots au minimum, notes et bibliographies comprises

, notes et bibliographies comprises Les propositions feront l’objet d’une double évaluation d’une part des coordinateurs de l’ouvrage et d’autre part des membres d’un comité scientifique constitué.

Les essais seront rédigés en français de préférence, mais les soumissions en anglais seront examinées avec intérêt.

, mais les soumissions en anglais seront examinées avec intérêt. Les résumés et les mots-clés seront rédigés en français et en anglais.

Les informations sur l’editeur pressenti seront disponibles sur soumission du manuscrit ou sur simple demande.

Les contributions réunies proviendront essentiellement de chercheurs affiliés à des universités africaines, européennes et nord-américaines. Toute proposition venant d'autres régions du monde est vivement souhaitée.

Calendrier

Date limite de soumission : 7 septembre 2018

Réponses du Comité de lecture : 21 septembre 2018

Livraison essai définitif : 7 octobre 2018

Premiers retours aux contributeurs sur le processus éditorial : 15 novembre 2018

Publication prévue : printemps 2019

Les contributions seront acceptées à ces deux adresses :

Dr Eric Essono Tsimi ee4ta@virginia.edu

Pr. Omar Moumni omarmoumni2@hotmail.fr

Bibliographie indicative

Codirecteurs

L'ouvrage est dirigé par Eric Essono Tsimi et Omar Moumni, auxquels pourra s'ajouter l'un ou l'autre membre du comité scientifique, notamment Benjamin Ngong (Dickinson college).

Eric Essono Tsimi, University of Virginia, Department of French : ee4ta@virginia.edu

Omar Moumni, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Faculty of Letters and Human Sciences Sais- Fez, Department of English : omarmoumni@usmba.ac.ma

Comité scientifique