Summary

Le domaine de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche français connaît un bouleversement structurel et organisationnel sans précédent depuis quelques années. En moins de dix ans, deux lois ont été adoptées et ont commencé à produire des effets majeurs sur l’université, les établissements et les rectorats. Ces réformes ont entraîné des mutations rapides et profondes pour les universités et établissements, qui impactent leurs archivistes et records manager. La présente journée d’étude se propose d’analyser la manière dont les services d’archives s’inscrivent dans ce paysage et comment ils s’adaptent à ces mutations.