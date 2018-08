Announcement

Ce colloque propose une réflexion comparée sur la construction et la diffusion des savoirs sur la nature et l’environnement, en France et en Allemagne, afin d’interroger l’émergence et le succès du champ d’études des Humanités environnementales.

À travers une mise en regard épistémologique et pluridisciplinaire – associant les Lettres et les Sciences sociales –, il s’agit de se demander pourquoi l’on vient à parler d’Humanités environnementales, dans quels contextes, à propos de quels objets et quels modes d’analyse, et ce alors même que l’énoncé n’est pas complètement stabilisé : questionner la construction de ce champ dans les contextes nationaux français et allemand est riche de sens, d’autant que l’on sait les deux « traditions nationales » des rapports à la nature souvent présentées comme clivées (schématiquement, la filiation des Lumières en France, celle du Romantisme en Allemagne), alors que les processus historiques ont été plus complexes. Tout en intégrant cette épaisseur historique, une vision dynamique s’attachant aux évolutions actuelles, tant sur le plan de l’histoire des idées et des cultural studies que sur celui de fondements empiriques et critiques en sciences sociales, permettra de relire des schémas trop binaires, lorsque l’on néglige les emprunts croisés, ou que l’on ne rend pas raison des circulations avec la sphère anglo-saxonne, à la fois en France et en Allemagne – ce qui ouvre plusieurs niveaux de comparaison.

Ce questionnement des Humanités environnementales repositionne la question d’un renouvellement des savoirs sur la nature et l’environnement, à l’heure des débats académiques, politiques et sociaux sur la crise écologique mondiale. Pour ce faire, notre démarche consiste in concreto à faire dialoguer des chercheurs confirmés ainsi que des étudiants de Master, doctorants et jeunes chercheurs, sur des enjeux structurants, avec le souci de la comparaison franco-allemande et dans l’esprit des programmes de formation-recherche (PFR) du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) qui soutient la manifestation.

De façon originale, le colloque associe une première entrée via la présentation d’ouvrages significatifs récents portant sur les Humanités environnementales, par leurs auteurs ou coordinateurs, ouvrant à des discussions collectives sur les recompostions en cours dans le paysage scientifique (sessions 1 et 2), à une seconde entrée mobilisant des communications sur des enjeux saillants, aussi bien en termes d’approches théoriques que d’analyses d’expériences pratiques, abordées à travers une diversité de disciplines et à leur intersection (sessions 3 à 7).

Le colloque poursuit ainsi un double enjeu à la fois de réflexion interdisciplinaire et conceptuelle et d’action/pour l’action sur les pratiques, en associant l’histoire des idées (réflexions sur les évolutions conceptuelles) et l’analyse des pratiques socio-environnementales (en quoi des case studies à plusieurs échelles, y compris locales, renseignent sur des enjeux pratiques).

Programme

Jeudi 4 octobre

9h30 : Accueil et Mots de bienvenue

Marine De Lassalle, Directrice de l'UMR 7363 Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe

Pascal Fagot, Directeur de l'EA 1341 Études germaniques

9h45 : Présentation du colloque

Aurélie Choné, Faculté des Langues et Cultures étrangères / EA 1341 Études germaniques

Philippe Hamman, Faculté des Sciences sociales / UMR 7363 SAGE

Session 1

Modération : Evi Zemanek, JProf. Dr., Deutsches Seminar/ Institut für Medienkulturwissenschaft, Universität Freiburg

10h : Rethinking Nature. Challenging Disciplinary Boundaries (London-New York, Routledge, Environmental Humanities series, 2017), Aurélie Choné, Isabelle Hajek, Philippe Hamman (eds.) Aurélie Choné, MCF HDR d'études germaniques, Département d'études germaniques, Unistra Isabelle Hajek, MCF de sociologie, Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, Unistra Philippe Hamman, PR de sociologie, Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, Unistra

10h15 : Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes (Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. Homme et société, 2017), Guillaume Blanc, Élise Demeulenaere, Wolf Feuerhahn (eds.) Élise Demeulenaere, Chargée de recherche CNRS en anthropologie, Muséum national d'Histoire naturelle

10h30 : Literature as Cultural Ecology, Sustainable Texts (London, Bloomsbury, 2016), Hubert Zapf ; Hubert Zapf, Prof. Dr., Amerikanistik, Universität Augsburg

, Prof. Dr., Amerikanistik, Universität Augsburg 10h45 : Discussion

Session 2

Modération : Daniel Jacob, Prof. Dr., Romanisches Seminar, Universität Freiburg

11h45 : Ökologische Genres. Naturästhetik–Umweltethik–Wissenspoetik (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Umwelt und Gesellschaft, 2018), Evi Zemanek (ed.) Evi Zemanek, JProf. Dr., Deutsches Seminar/ Institut für Medienkulturwissenschaft, Universität Freiburg

12h : Ecological Thought in German Literature and Culture (Lanham/MD, Lexington Books, Ecocritical Theory and Practice series, 2017), Gabriele Dürbeck, Urte Stobbe, Hubert Zapf, Evi Zemanek (eds.) Gabriele Dürbeck, Prof. Dr., Germanistik, Universität Vechta

12h15 : French Écocritique: Reading Contemporary French Theory and Fiction Ecologically (Toronto, University of Toronto Press, 2017) Stéphanie Posthumus, Professeure de littérature européenne, McGill University, Montréal

, Professeure de littérature européenne, McGill University, Montréal 12h30 : Discussion

Session 3

Modération : Élise Demeulenaere, CR CNRS en anthropologie, Muséum national d’Histoire naturelle

14h30 : Antiker Ecocriticism/Antike Environmental Humanities : Forschungsstand, Perspektiven Christopher Schliephake, Dr., Akademischer Rat a.Z., Alte Geschichte, Universität Augsburg

, Dr., Akademischer Rat a.Z., Alte Geschichte, Universität Augsburg 14h50 : Milieu–Umwelt : transferts et contre-transferts entre France et Allemagne (1863-2013) Wolf Feuerhahn, Chargé de recherche CNRS en histoire des sciences, Centre Alexandre Koyré, Paris

Chargé de recherche CNRS en histoire des sciences, Centre Alexandre Koyré, Paris 15h10 : Discussion

Session 4

Modération : Gabriele Dürbeck, Prof. Dr., Germanistik, Universität Vechta

16h10 : Die Augsburger Forschungsgruppe Environmental Humanities Research Hubert Zapf, Prof. Dr., Amerikanistik, Universität Augsburg

16h10 : Die Augsburger Forschungsgruppe Environmental Humanities Research Hubert Zapf, Prof. Dr., Amerikanistik, Universität Augsburg

, Prof. Dr., Germanistik, Universität Siegen 16h50 : Discussion

17h30-19h30 :

Projection-débat d'extraits de films sur des expériences de communautés alternatives durables en France et en Allemagne. Présentation par Anne-Marie Pailhes, MCF HDR en civilisation germanique, Université Paris Nanterre.

, MCF HDR en civilisation germanique, Université Paris Nanterre. Table-ronde autour du film et de la première journée avec les mastérants et les doctorants du programme. Débat animé par Guillaume Christen (Université de Strasbourg) et Benjamin Thober (Université de Freiburg).

Vendredi 5 octobre

Session 5

Modération : Tim Freytag, Prof. Dr., Humangeographie, Universität Freiburg

9h30 : Die Geographie der Pflanzen Ulrich Päßler, Dr., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

9h50 : Gartenmanie 1800–2000. Ein deutsch-französischer Vergleich Hildegard Haberl, MCF en études germaniques, Université de Caen Normandie

, MCF en études germaniques, Université de Caen Normandie 10h10 : Discussion

Modération : Catherine Repussard, MCF HDR d’études germaniques, Département d’études germaniques, Unistra

11h10 : (Re)tours du végétal dans Herbes et golems d'Antoine Volodine, Ruines de Rome de Pierre Senges et Éloge des arborinidés de Julien Nouveau Stéphanie Posthumus, Professeure de littérature européenne, McGill University, Montréal

11h30 : Cultural and Literary Plant Studies in Deutschland : Grundlagen und Forschungsperspektiven Urte Stobbe, PD. Dr., Germanistik, Universität zu Köln / Universität Vechta

, PD. Dr., Germanistik, Universität zu Köln / Universität Vechta 11h50 : Discussion

Session 6

Modération : Marc Cluet, PR émérite d’études germaniques, Unistra

14h00 : Histoire des forêts et humanités environnementales en France et en Allemagne, Michel Dupuy, Docteur en histoire (IHMC/ENS), professeur d’histoire-géographie en lycée

14h00 : Histoire des forêts et humanités environnementales en France et en Allemagne, Michel Dupuy, Docteur en histoire (IHMC/ENS), professeur d'histoire-géographie en lycée

, Professeure d’urbanisme et aménagement, INSA Strasbourg, et Julie Gobert, chercheure, INSA Strasbourg 14h40 : Discussion

Session 7

Modération : Maurice Wintz, MCF en sociologie, Institut d’urbanisme et d’aménagement régional, Unistra

15h20 : Un exemple de pratique écologique radicale : l'expérience du Club 99 de la communauté de Sieben Linden Anne-Marie Pailhes, MCF HDR en civilisation germanique, Université Paris Nanterre

15h40 : L'environnement et le droit : quels enjeux pour les animaux ? Une comparaison France/Allemagne, Leticia Albuquerque, Professeure à l'Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), Brésil, et Paula Galbiatti, Maître en Droit et doctorante à l'Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil

Professeure à l’Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), Brésil, et Maître en Droit et doctorante à l’Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil 16h : Discussion

16h40-17h : Clôture du colloque : Aurélie Choné et Philippe Hamman