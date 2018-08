Announcement

Journée d’études organisée par Jean-Luc Fournet, chaire Culture écrite de l’Antiquité tardive et papyrologie byzantine du Collège de France

Argumentaire

« Ma grande église et ma petite chapelle » : c’est ainsi que Gaston Paris évoquait en 1894 les deux établissements entre lesquels il partagea son enseignement de littérature française médiévale, le Collège de France et l’École pratique des hautes études. Depuis la création de cette dernière en 1868, activement promue par des professeurs du Collège de France, ces deux maisons de la « science en voie de se faire » (Ernest Renan) n’ont cessé de développer des liens de complémentarité qu’illustre bien le nombre élevé d’enseignants qui ont oeuvré dans les deux, parfois simultanément : Claude Bernard, Marcel Mauss, Lucien Febvre, Georges Dumézil, Émile Benveniste, Fernand Braudel, Louis Robert, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes… la liste en est longue. Ce sont ces 150 ans d’affinités électives et de parcours croisés que cette journée d’études retracera : les rapports fécondants entre les deux institutions y seront traités à travers des contributions sur leur histoire intellectuelle commune et des portraits de certains des aînés qui se sont illustrés dans chacune.

Programme

9h30

Alain PROCHIANTZ (administrateur du Collège de France, membre de l’Institut) Mot de bienvenue

Jean-Luc FOURNET (Collège de France, EPHE) Introduction

Président de séance : Frantz GRENET (Collège de France)

9h45 C éline SURPRENANT (Collège de France) : Le rôle des professeurs du Collège de France dans la création de l’EPHE

10h15 Yves BRULEY (EPHE) : Abel Lefranc, le Collège de France et l'EPHE

(EPHE) : Abel Lefranc, le Collège de France et l’EPHE 10h45 Dominique CHARPIN (Collège de France) : L’assyriologie

11h15 Pause

11h30 Nicolas GRIMAL (Collège de France, membre de l’Institut) : L’égyptologie entre deux rives

12h00 Denis ROUSSET (EPHE) : Louis Robert

Président de séance : Jean-Noël ROBERT (Collège de France, EPHE, membre de l'Institut)

14h00 Patrick HENRIET (EPHE) : Les premièresgénérations de l'EPHE : à l'ombre de Renan ?

(EPHE) : Les premièresgénérations de l’EPHE : à l’ombre de Renan ? 14h30 Georges-Jean PINAULT (EPHE) : La grammaire comparée

15h00 John SCHEID (Collège de France, membre de l'Institut : L'étude des religions

15h30 François de POLIGNAC (EPHE) : L'anthropologie

16h00 Pause

16h30 Alain THOTE (EPHE) : La sinologie

17h00 Wolf FEUERHAHN (CNRS) : L'EPHE, une antichambre du Collège de France ?

17h30 Hubert BOST (président de l'EPHE) : Conclusions

Accès

Entrée libre sans inscription préalable dans la limite des places disponibles.