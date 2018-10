Announcement

Programme

L'inscription aux conférences est obligatoire.

Vendredi 5 Octobre (16-18h)

Musée Cognacq-Jay (Paris). Commerce, modes et pratiques sociales en Europe au XVIIIe siècle

Pierrick POURCHASSE (Université de Bretagne Occidentale, UBO Brest) : "L'intégration des migrants du Nord de l'Europe dans les communautés marchandes des ports français au XVIIIe siècle".

Pierrick Pourchasse est professeur d'histoire moderne à l'Université de Bretagne occidentale, spécialiste d'histoire économique, tout particulièrement des relations commerciales dans l'espace nord-européen au XVIIIe siècle. Parmi ses publications, Le commerce du Nord. La France et le commerce de l’Europe septentrionale au XVIIIe siècle (2006) ; Les circulations internationales en Europe 1680-1780 (2010), en co-direction avec Pierre-Yves Beaurepaire ; et La guerre, la mer et les affaires. Enjeux et réalités maritimes de la Révolution française (2017), en co-direction avec Anne De Mathan et Philippe Jarnoux.

Michael NORTH (Universität Greifswald, Allemagne) : "The debate on French and English fashions in Eighteenth Century Germany"

Michael North est Professeur et Titulaire de la Chaire d’Histoire Moderne à l’Université de Greifswald (Allemagne) depuis 1995, il est Docteur Honoraire de l’Université de Tartu et Directeur du programme d’Etudes international « Baltic Borders ». Spécialiste de l’histoire financière et monétaire, et de l’histoire commerciale et culturelle des pays d’Europe du nord, il est l’auteur de nombreuses publications, dont : The Baltic: A History (2015). Artistic and Cultural Exchanges between Europe and Asia 1400‐1900 (2010). Material Delight and the Joy of Living: Cultural Consumption in Germany in the Age of Enlightenment (2008).

Discutant : Dr. Jean-François DUNYACH (Sorbonne-Université)

MUSEE COGNACQ-JAY (8 rue Elzévir 75003 Paris)

Salle de conférences.

Métro : Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau

Bus : 29, 69, 76, 96

Inscription obligatoire.

Contacts : annick.cossic@univ-brest.fr ; valerie.capdeville@univ-paris13.fr

La conférence sera retransmise à Brest (UBO, Faculté Victor-Segalen), salle B122

Vendredi 9 Novembre (16-18h)

Musée Cognacq-Jay (Paris)

Art et sociabilité en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle : la ‘conversation piece’

Kate RETFORD (Birckbeck College, University of London) : "Talking Pictures: Sociability in the Eighteenth-Century British Conversation Piece" Tea Party at Lord Harrington's House, St. James's, Charles Philips (1730)

MUSEE COGNACQ-JAY (8 rue Elzévir 75003 Paris).

Salle de conférences.

Métro : Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau

Bus : 29, 69, 76, 96

Inscription obligatoire.

Contacts : annick.cossic@univ-brest.fr ; valerie.capdeville@univ-paris13.fr

La conférence sera retransmise à Brest (UBO, Faculté Victor-Segalen), salle B122

Vendredi 7 decembre (16-18h)

Maison de la Recherche (Paris), salle D116

Sociabilité et transferts culturels dans l’Empire britannique : entre tradition et modernité

Prof. Mrinalini SINHA (University of Michigan, USA) : "Undoing Imperial Sociability: The Indianization of an Imperial Institution and the Limits of Cultural Transfers"

Discutante : Dr. Valérie CAPDEVILLE (Université Paris 13)

MAISON DE LA RECHERCHE (28, rue Serpente 75006 Paris).

Métro : Odéon, Saint-Michel ;

Bus 21, 86, 38

Inscription obligatoire.

Contacts : annick.cossic@univ-brest.fr ; valerie.capdeville@univ-paris13.fr

La conférence sera retransmise à Brest (UBO, Faculté Victor-Segalen), salle B122