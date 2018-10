Announcement

Présentation

Le sport, élément majeur de la société contemporaine est un moyen pertinent d’appréhender le monde et son organisation, ses enjeux économiques, culturels et géopolitiques, ainsi que nos modes de vie et d’habiter, notamment désormais en ville. Ce séminaire du LACES à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, marqué cette année par la question Olympique, traite, comme chaque année en 4 dates (automne, hiver, printemps, été), le thème sous différents angles complémentaires.

Le mouvement sportif et Olympique français : gouvernance et enjeux

Automne 2018, mardi 16 octobre

13h – 15h, MSHA, salle vitrée, 1er étage.

Invité : Jean-Paul Callède (CNRS, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine),

Discutant : André Suchet. Animateur : Jacques Mikulovic.

Jean-Paul Callède, auteur majeur de la sociologie historique des politiques du sport en France présente une nouvelle recherche sur le mouvement Olympique et sportif et français confronté à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Après avoir précisé les critères requis pour identifier une politique sportive, l’auteur dégage plusieurs séquences historiques, se distinguant par autant de métamorphoses décisives. La complexité croissante des politiques sportives et les logiques olympiques et internationales impliquées semblent aujourd’hui mettre le modèle sportif français sous tension.

Gouvernance du mouvement olympique et politiques des villes en Europe

Hiver 2018-2019, 22 octobre

13h – 15h, MSHA, salle vitrée, 1er étage.

Invité : Thierry Zintz (Université Catholique de Louvain, Chaire Olympique),

Discutant : Jean-François Loudcher. Animateur : Yanick Hernandez.

Thierry Zintz, Professeur à l’Université catholique de Louvain (Faculté des sciences de la motricité), vice-Président du Comité Olympique Interfédéral belge, Président de l’Observatoire européen du Sport et de l’Emploi (EOSE), Membre du comité scientifique et du conseil d’administration de Sport & Citoyenneté. Son travail porte sur la performance organisationnelle des organisations sportives et la gouvernance de ces organisations sportives nationales et internationales. Il intervient afin de présenter ses recherches récente et son expertise sur la gouvernance du mouvement olympique et politiques des villes en Europe.

50 ans de recherches sur Bordeaux Métropole, action publique et vie sociale

Printemps 2018-2019, 10 janvier

13h – 15h, MSHA, salle vitrée, 1er étage.

Invité : Jean Dumas (Sciences Po Bordeaux, Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine),

Discutant : André Suchet. Animateur : Jacques Mikulovic.

Jean Dumas, géographe, professeur émérite à Sciences Po Bordeaux, ancien directeur de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, reviendra sur ses presques 50 ans de recherches sur Bordeaux Métropole, sur l’action publique et la vie sociale de cette ville du sud-ouest.

Les clubs universitaires au Japon : sport, organisation et volontariat ?

Été 2019, jeudi 25 avril

13h – 15h, MSHA, salle vitrée, 1er étage.

Invité : Fabienne Duteil-Ogata (CLARE, Université Bordeaux Montaigne),

Discutant : Michel Brousse. Animateur : André Suchet.

Fabienne Duteil-Ogata, ethnologue, docteur en ethnologie, spécialiste du Japon contemporain (et des pratiques méthodologiques liées à la photographie et à Internet très en usage au Japon), commence une recherche sur « Les clubs universitaires au Japon » en collaboration avec des collègues de l’université au Japon. Elle présentera ses premiers résultats.

