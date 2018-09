Les conférences de Rails et histoire

Announcement

Programme

Mardi 25 septembre

16 heures 45 : « Les transports parisiens et les pouvoirs politiques : un conflit d'échelles du métro au Grand Paris Express (XIXe-XXIe siècles)», par Arnaud Passalacqua, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris-Diderot.

Salle LIPS, Maison de la RATP

54, Quai de la Rapée, 75012 Paris

Mercredi 26 septembre

18 heures : « La liaison ferroviaire transmanche : une nouvelle frontière pour le Nord ? », par Laurent Bonnaud, économiste historien, coordinateur du programme de recherches Vingt années sous la Manche, et au-delà ?

Espace Baïetto, Maison européenne des sciences de l’homme et de la société

2, rue des Canonniers, 59000 LILLE

Vendredi 28 septembre

17 heures 30 : « Les archives de la SNCF : présentation des collections et actions vis-à-vis du public », par Agnès d’Angio-Barros, directrice du Service des archives et de la documentation, SARDO SNCF.

Salle de conférences, Médiathèque Louis Aragon

54, rue du Port 72000 LE MANS

Samedi 29 septembre

17 heures : « La Bretagne et ses chemins de fer », par Jean-Louis Rohou, vice-président de Rails & histoire.

Maison des Associations, Salle 101

6 cours des Alliés, 35000 RENNES

Lundi 1er octobre

« La régionalisation des transports ferroviaires dans le Massif central, risque ou opportunité ? Retour sur trente ans d’évolution », par Pierre Zembri, directeur du Laboratoire Ville, Mobilité, Transports (LVMT), professeur des universités à l’École d’urbanisme de Paris – Université Paris-Est.

Centre culturel Jean Gagnant, Auditorium

7, avenue Jean Gagnant, 87000 LIMOGES

Mardi 2 octobre

17 heures : «Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938-2017», par Christophe Bouneau, Professeur d’histoire économique à l’université Bordeaux-Montaigne, titulaire scientifique de la chaire RESET de la Fondation Bordeaux Université

Archives Bordeaux Métropole, Parvis des Archives

33100 BORDEAUX

Mercredi 3 octobre

17 heures : POLT : « petite vitesse » ou Grande Vitesse ? Un siècle et demi de débats, projets et réalisations autour de la liaison difficile entre Paris et Toulouse (1862-2018)», par Georges Ribeill, historien et sociologue, directeur de recherches au Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés (LATTS) de l’Ecole nationale des Ponts et chaussées et Yves Broncard, photographe ferroviaire.

Centre culturel La Brique Rouge, Salle Jean Moulin

9, rue Maria Mombiola

31400 TOULOUSE

Vendredi 5 octobre

17 h 30 : « Les cheminots en Provence pendant la Deuxième Guerre mondiale», par Robert Mencherini, professeur des universités, chercheur associé à la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme.

Le Polygone étoilé – Film Flamme

1, rue François Massabo 13002 MARSEILLE

Samedi 6 octobre

15 h 30 : « Le retour du tramway en France et à Lyon, De la concurrence avec les autres modes à la cohabitation/complémentarité », par Sébastien Gardon, docteur en sciences politiques, coordinateur de l’ouvrage Quarante ans de tramways en France.

Archives municipales de Lyon, Auditorium

1, place des Archives 69002 LYON

Inscription

L'entrée est libre et gratuite, sur inscription: https://www.ahicf.com/les-conferences-rails-et-histoire