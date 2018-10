Construire pour le culte

Announcement

Argumentaire

La France possède un corpus très significatif d’édifices religieux toutes époques confondues, souvent associé à des ensembles exceptionnels d’œuvres d’art. Majoritairement de tradition chrétienne, mais également avec un corpus intéressant de synagogues, ces édifices constituent une catégorie prédominante dans les statistiques monumentales qui contribue à la forte attraction culturelle de notre pays.

Au XXème siècle, l’Histoire a provoqué des mutations profondes au sein du corpus cultuel qui évolue autant en quantité, que du point de vue des programmes, des formes et des situations urbaines, inscrivant dans l’espace public reconstruit et modernisé, des expressions, des attentes sociétales, d’appartenances et d’usages confessionnels nouvelles et évolutives. Les édifices construis illustrent à la fois des ambitions et des innovations, mais aussi les flux et reflux d’une commande qui est désormais soumise au recul de la pratique religieuse, à de nouveaux défis architecturaux et à de nouveaux rapports au sein de la sphère confessionnelle.

Le treizième cycle 2018-2019 des cours publics propose de traverser l’histoire de l’architecture du XXème siècle, sous le double aspect de la contribution très significative des programmes cultuels chrétiens à l’histoire des progrès techniques et stylistiques et au dialogue entre l’art et la société.

Leurs commanditaires religieux ont en effet, dans un contexte de forte croissance industrielle et urbaine lié aux deux guerres mondiales, engagé de vifs débats sur les liens entre le sacré et la modernité, et décidé d’ouvrir les nouveaux espaces cultuels à une autre contemporanéité architecturale et artistique.

Dans une visée comparatiste, certains intervenants élargiront ponctuellement leurs références à d’autres modèles culturels et confessionnels

Enfin, l’avenir de nombreux objets de cet héritage cultuel, entre désaffection, démolition ou conversion, est devenu un réel enjeu public. Ce cycle propose, en conclusion, d’en traiter l’actualité au cours de la dernière conférence, table-ronde

Le cycle comprend 12 séances qui auront lieu de 18h30 à 20h30. Elles seront animées par Philippe Dufieux, professeur d'histoire de l'architecture, ENSAL.

Programme

Jeudi 8 novembre 2018, conférence introductive

Jean-Michel Leniaud, historien de l’art, directeur d’études, École pratique des hautes études, directeur de l’École des Chartes (2011-2016), Construire pour Dieu. Eglise, architecture et société au XXème siècle.

Jeudi 15 novembre 2018

François Bœspflug, historien de l’art, professeur émérite, Université de Strasbourg, Architecture chrétienne et iconographie : brève histoire de leurs rapports contrastés

Jeudi 22 novembre 2018

Joseph Abram, Professeur émérite, École nationale supérieure d’architecture de Nancy. Chercheur au Laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine, Dénuement et splendeur du béton, le XXème siècle. La technique moderne au service du sacré.

Jeudi 29 novembre 2018

Dominique Jarrassé, professeur d’histoire de l’art contemporain, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, Redéfinitions de la synagogue et mutations de l’identité juive au XXème siècle

Jeudi 6 décembre 2018

Philippe Dufieux, professeur d'histoire de l'architecture, ÉNSA Lyon, Aux prémices de la « modernité » : cultures, modèles et chantiers. L'héritage du XIXe siècle (1870 - 1914)

Jeudi 10 janvier 2019

Simon Texier, professeur d’histoire de l’art contemporain, Université de Picardie Jules-Verne, Vers le plan centré : concevoir et construire la nef moderne (1910-1960)

Jeudi 17 janvier 2019

Isabelle Baguelin, historienne, chargée de la protection au titre des Monuments historiques, DRAC Bretagne, Une œuvre d’art total au service du culte

Jeudi 24 janvier 2019

Pierre Vérot, historien de l’art, doctorant, Université de Picardie-Jules Verne, Fallait-il encore construire des églises ? Questions urbaines et cultuelles après 1945

Jeudi 7 février 2019

Fr Charles Desjobert, dominicain et architecte, Construire un monastère au XXe siècle. De l’utopie du couvent idéal aux projets réels

Jeudi 14 février 2019

Isabelle Saint-Martin, historienne de l’art, directrice de I ’Institut européen en sciences des religions, École pratique des Hautes études, « Aux grands hommes, les grandes choses », renouveau artistique et renouveau liturgique de 1945 à nos jours

Jeudi 21 février 2019

Christine Blanchet, docteur en histoire de l’art, Créer au-delà du réel. Inspiration et contraintes du vitrail contemporain (1965- 2017)

Jeudi 12 mars 2019