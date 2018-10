Plan, plantages et plantations

Announcement

Argumentaire

Cycle de conférences proposé parL'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille et l'Université de Lille. Octobre 2018 - Avril 2019.

Dans le contexte d'une urbanisation planétaire qui se traduit désormais sur tous les territoires, penser et concevoir séparément ville et campagne, artifice et "nature", humains et non-humains, espaces ouverts et formes bâties, a toujours moins de sens. Les concepteurs, architectes, paysagistes ou urbanistes, sont donc amenés à adopter une vision écosystémique de leurs projets. Les plantes devraient y être invitées en qualité d'expertes puisqu'elles participent et vivent dans des écosystèmes précis, alimentent divers cycles et flux de matière et d'énergie, et s'adaptent chaque jour aux incertitudes du vivant.

Cependant, collaborer avec elles conduit les concepteurs sur des sols mouvants et vers des pronostics incertains. Planter expose à d'imprévisibles plantages. C'est sans doute pour juguler cette menace que bien souvent les plantes sont considérés par celles et ceux qui les produisent, les prescrivent, les plantent et les entretiennent comme de simples objets. Cette attitude réifiante peut prendre des formes, dans l'univers de l'aménagement, qui confinent la plante à sa totémisation quand l'arbre se fait sculpture, à sa symbolisation à travers le mythe du vert gazon, ou encore à sa standardisation faisant d'elle un simple élément de mobilier urbain, copicollable à l'infini.

Amorçant un travail collaboratif entre chercheurs en paysage et architecture de l'ENSAPL (LaCTH) et chercheurs en urbanisme et géographie de l'UdL (TVES), ce nouveau cycle de conférences veut substituer à une saisie générique et abstraite du végétal un rapport aux plantes en tant qu'individus, en donnant la parole à des spécialistes issus des multiples disciplines impliquées dans la production, la conception, la mise en œuvre, la planification et la pensée de la place des plantes dans les sociétés humaines.

Programme prévisionnel

Jeudi 11 Octobre 2018, 18h30/MESHS

La plante comme création

Thierry Boutonnier - Artiste.

Jeudi 15 Novembre 2018, 18h30/ENSAPL

La plante comme production

Daniel Soupe - Pépiniériste (sous réserve)

Mardi 4 Décembre 2018, 18h30/ENSAPL

La plante et le projet : entre promesse et alibi

Natacha Guillaumont - Paysagiste DPLG et Professeure à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.

Jeudi 17 Janvier 2019, 18h30/ENSAPL

La plante et le projet urbain

Philippe Richard, écologue et Directeur du jardin botanique de Bordeaux; en duo avec Graziella Barsacq, ingénieure horticole - paysagiste.

Jeudi 31 Janvier 2019, 18h30/ENSAPL

La plante, la graine et le climat

Table ronde Graine Climibio avec Marion Brun, Alessandro Fignoni, Ecosem, Yves Piquot, Nina Hautekeete et Sophie Massal (sous réserve)

Jeudi 7 Février 2019, 18h30/ENSAPL

La plante et l'interstice urbain

Nathalie Machon, écologue et Professeur au Muséum National d'Histoire Naturel (sous réserve)

Jeudi 14 Février 2019, 18h30/MESHS

La plante et la ville

Caroline Mollie, architecte-paysagiste et membre d'honneur de la Fédération Française du Paysage.

Jeudi 28 Février 2019, 18h30/UdL

La plante et le territoire

Jean-Louis Yengué, géographe et Professeur à l'Université de Poitiers.

Jeudi 21 Mars 2019, 18h30/UdL

La plante et l'histoire des villes

Charles François Mathis, historien de l'environnement et Maître de conférences à l'Université de Bordeaux.

Lundi 1er Avril 2019, 18h30/MESHS

La plante et l'artifice

Catherine Larrère, philosophe et Professeure émérite à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Jeudi 4 Avril 2019, 18h30/UdL

La plante et la broussaille

Le Groupe En marge (Denis Delbaere, Sabine Ehrmann, Guillaume Lemoine, Sébastien Nageleisen et Quentin Spriet) associe paysagistes, artistes, biologistes et géographes autour de l'exploration de l'inframonde en formation le long des marges infrastructurelles de l'espace urbain.

Organisation

Denis Delbaere (ENSAPL)

Dominique Henry (ENSAPL)

Christelle Hinnewinkel (UdL)

Magalie Franchomme (UdL)

Information