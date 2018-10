Summary

Les rencontres d'Hastec, « Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances » ont pour objectif de présenter chaque année plusieurs des projets les plus importants, les plus avancés et les plus transversaux conduits au sein du LabEx. 23 unités de recherche mobilisées permettent de promouvoir des projets audacieux et novateurs, qui n'auraient pu voir le jour sans ce nouvel espace scientifique, dans lequel a été favorisée la rencontre de milieux de recherche très différents. Le thème choisi cette année, « Dialogue entre sciences humaines et sciences sociales, de l'Antiquité à l'époque contemporaine », permettra d'offrir une vision panoramique des recherches menées en 2017 et 2018 au sein du LabEx, et de dégager quelques résultats majeurs associant diverses partenaires du LabEx, en accordant une attention particulière aux travaux des jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants).