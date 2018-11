Announcement

Introduction

L’association lyonnaise Diachronies contemporaines, vouée à la promotion de l’activité scientifique des jeunes chercheurs en diachronie gallo-romane, organise les premières rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique. Le but de cet événement est de permettre aux doctorants et jeunes docteurs travaillant sur l’évolution des langues gallo-romanes ou sur des états de langue passés de présenter leurs travaux et d’échanger à ce sujet. La forme de ces rencontres est celle d’un colloque traditionnel, et des actes numériques et éventuellement papier seront édités.

Thèmes, objets et perspectives

Nous acceptons les présentations touchant à l’histoire des langues présentes historiquement sur le territoire gallo-roman : les langues gallo-romanes (occitan, oïl et francoprovençal), le latin (du latin tardif au néo-latin) et les langues non-romanes (basque, breton, francique, etc.). Les études doivent soit concerner l’évolution de la langue dans le temps, soit s’intéresser à un état de langue passé.

Toutes les perspectives théoriques sont les bienvenues : syntaxe, morphologie, phonologie, phonétique, sémantique, pragmatique, sociolinguistique, dialectologie, métrique, etc. Nous encourageons fortement les travaux portant sur la méthode d’analyse linguistique des langues anciennes : préparation et/ou exploitation de corpus, éditions numériques, linguistique computationnelle, etc.

Format

Les présentations seront d’une durée de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. Les langues des communications seront le français et l’anglais.

Conditions

Ces rencontres se tiendront à l’Université Jean Moulin Lyon 3, le 06/06/2019.

Elles sont en priorité destinées aux jeunes chercheurs, c’est-à-dire aux doctorants, ATER, post-doc et éventuellement aux jeunes maîtres de conférences (première année de MCF). Les étudiants en fin de master recherche peuvent également proposer une communication.

Soumission

Des résumés d’une page maximum, à l’exclusion d’éventuelles figures ou tables et d’une bibliographie, devront être envoyés en deux versions, l’une anonyme et l’autre non, à l’adresse diachro2019@gmail.com

avant le 06/01/2019.

Les documents devront être en format Word (.doc, .docx) ou PDF. Dans la version non-anonyme, merci de préciser votre statut et votre affiliation. Une réponse sera communiquée avant le 06/02/2019.

Une fois votre communication sélectionnée, si vous souhaitez publier un article dans les actes des rencontres, vous devrez envoyer une première version de votre article avant les rencontres. Vous disposerez ensuite d’un mois pour apporter des modifications à cette version avant publication.

Les articles devront faire entre 8 et 10 pages, bibliographie, notes, tables et figures incluses. Un modèle de document Word et OpenOffice vous sera envoyé pour réaliser votre mise en page.

Toutes les questions doivent être adressées directement à l’adresse de l’association : diachro2019@gmail.com. Toutes les informations sont à retrouver sur notre carnet Hypothèses : https://diachro.hypotheses.org/rencontres_2019.

Comité scientifique

Le comité d’organisation et le comité scientifique sont constitués des membres fondateurs de l’association Diachronies contemporaines :