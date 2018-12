Announcement

Du 21 au 23 Novembre 2019, Campus Universiapolis

Présentation

La Faculté des Sciences de Gestion ISIAM – Agadir organise, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) – Région Souss Massa, l’Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME (AIREPME), l’IAE Nancy School of Management – Université de Lorraine, le Laboratoire de Recherche sur les Langues et la Communication (LARLANCO) – Université Ibn Zohr et le cabinet Déclic, la 5ème édition du colloque international sur le développement durable et la RSE.

Argumentaire

L’engouement manifeste des chercheurs et praticiens pour les enjeux du développement durable et de la RSE, au cours des dernières décennies, a permis d’explorer les multiples facettes d’un modèle de croissance qui fait de l’entreprise, la pierre angulaire de stratégies impliquant une prise en compte effective des impacts économiques, environnementaux et sociétaux de ses activités, tout en tenant compte des attentes de ses différentes parties prenantes. Cette dynamique est la conséquence de mutations dont l’entreprise ne pourrait faire abstraction si elle souhaite éventuellement conquérir de nouveaux marchés, réduire ses coûts, prévenir certains risques, saisir de nouvelles opportunités d’affaires, asseoir la légitimité de ses actions et ainsi garantir sa pérennité. Qu’elle soit de petite ou de grande taille, l’intégration de la RSE au cadre de développement de ses activités pose dès lors la question de l’articulation entre responsabilité sociétale et performance de l’entreprise considérée dans toutes ses dimensions. Une problématique de recherche d’envergure majeure qui mérite que l’on s’interroge sur la capacité de la RSE ou du moins de l’engagement dans la RSE à contribuer à la performance globale des firmes. Bien que les travaux de recherche dans ce sens abondent et confirment dans une large mesure l’existence d’un lien de cause à effet entre pratiques RSE et performance globale, le sujet reste d’actualité et suscite encore un intérêt partagé pour les communautés scientifique et professionnelle.

Par ailleurs, les progrès notables de certains pays africains à l’instar du Maroc en matière de vulgarisation de la RSE, conjugués au contexte particulier qui singularise l’environnement de l’entreprise dans ces pays, confèrent une pertinence notoire à cette thématique et ouvre la voie à diverses pistes de recherche. En effet, la prédominance des PME dans le tissu économique de ces pays, les modes de gestion qui les caractérisent, le climat des affaires etc., sont là des facteurs non négligeables à prendre en compte pour l’opérationnalisation de la RSE tout comme pour l’évaluation de la performance des entreprises.

Au terme donc de 10 années de recherche pleinement dédiées au développement durable et à la RSE, la Faculté des Sciences de Gestion – ISIAM avec le concours de ses partenaires s’inscrit dans la continuité et organise la 5ème édition du colloque international sur le développement durable et la RSE.

L’objectif de cette nouvelle édition est de créer un cadre de réflexion autour des concepts de RSE et de performance globale de l’entreprise, dans une perspective à la fois académique et professionnelle. A ce titre, les contributions s’efforceront de porter un regard croisé sur les différents cadres théoriques qui ont abordé la question du lien RSE - performance globale, et des expériences d’entreprises engagées dans la RSE.

Qu’elles soient donc théoriques ou empiriques, les communications peuvent s’articuler autour des questions suivantes: En quoi l’engagement dans la RSE peut-il constituer une source de performance globale durable pour les entreprises? Existe–t- il une mesure objective de la performance qui tienne compte des pratiques RSE des firmes? Quels sont les facteurs ou circonstances permettant de vérifier le lien entre RSE et performance globale? Serait-il opportun de considérer la RSE comme un préalable à la performance globale des organisations?

Les axes de recherche, non exhaustifs, proposés à titre indicatif sont les suivants:

RSE, croissance et compétitivité des entreprises.

Gouvernance, RSE et performance

RSE, performance globale et environnement de

Développement Durable, RSE et indicateurs de

RSE, innovations et performance

Reporting RSE et performance

RSE, démarche qualité et durabilité de l’entreprise.

Innovations, communication et marketing

Ce colloque qui se veut transdisciplinaire ouvre la voie à des chercheurs de tous les horizons ; les travaux de recherche centrés sur la PME dans un contexte spécifique à l’Afrique sont vivement sollicités.

Comité Scientifique

AMSIDDER Abderrahmane, Université Ibn Zohr – Agadir

ANIR Wissal, Universiapolis – Agadir

ARIB Fatima, Université Cadi Ayyad – Marrakech

BAH Amadou Koré, Université de Sonfonia – Guinée Conakry

BAGAGA Mamoudou, Université de Sonfonia – Guinée Conakry

BARRY Hamidou, Université de Sonfonia – Guinée Conakry

BIWOLE FOUDA Jean, Université de Douala – Cameroun

BOUKIL Aouatif, Universiapolis – Agadir

BOUSLIKHANE Aziz, Universiapolis – Agadir

DIALLO Laouratou, Universiapolis – Agadir

DAVID Patricia Université Catholique de Lyon

DRAME Abibata, Université Félix Houphouët-Boigny – Abidjan

EL ACHMIT Jamal, Universiapolis – Agadir

EL MAOUHAL Mokhtar, Université Ibn Zohr – Agadir

HAKIM GUERMAZI Houda, Université de la Manouba – Tunisie

HOUANTI L’hocine, IRSI - Groupe Sup de Co La Rochelle

HOUSSAS M’bark, Université Ibn Zohr – Agadir

IGALENS Jacques, Université de Toulouse Capitole

JACQUOT Thierry, IAE Nancy School of Management – Université de Lorraine

LANDIER HUBERT, Académie du travail et des relations sociales de la Fédération de Russie (Professeur émérite)

LO Henri Mathieu, Université Cheikh Anta Diop – Dakar

MAJDOULINE Ilias, Universiapolis – Agadir

RIMAUD Marie-Noëlle, Groupe Sup de Co La Rochelle

TOUMI Farid, Université Ibn Zohr – Agadir

Comité d’organisation

MOUSSADAK Hicham, Universiapolis – Agadir

AHRID Khadija, Universiapolis – Agadir

DERKAOUI Sofia, Universiapolis – Agadir

MALOUK Mohamed, Universiapolis – Agadir

Modalités de soummission

10 Mars 2019 : Date limite de soumission des propositions de communication à l’adresse suivante : diallo.laouratou@isiam.ma

(Maximum 2500 signes) + (nom de l’auteur, fonction, adresse électronique et axe du colloque)

25 Mars 2019 : retour aux auteurs après lecture et évaluation des propositions par le Comité Scientifique

15 Mai 2019 : soumission de la version finale des communications

Normes académiques de présentation des travaux Communication scientifique :

Le nombre de signes maximum (40000 ou 45000) Format de papier : 21 cm x 29,7 cm (A4)

Marges : 2,5 de chaque coté

Interligne : 1,5

Corps du texte : Times New Roman 12

Notes de bas de page : Times New Roman 10/ Normes bibliographiques APA

Droits d’inscription au colloque :

Les frais d’inscription comprenant les actes, les pauses café et les déjeuners pour les 3 jours sont de 100 Euros pour les enseignants-chercheurs et de 50 Euros pour les doctorants. Pour l’hébergement, une liste d’hôtels à un tarif préférentiel sera proposée par les organisateurs du colloque.