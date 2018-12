Justice, paix et résilience(s)

Announcement

Argumentaire

Ce colloque, porté par la MRSH, est organisé dans le cadre du dispositif Normandie pour la Paix impulsé par la Région Normandie, avec le soutien de l’Institut Demolombe, de Caen la Mer et de l’Université de Caen et en partenariat avec l’Institut Universitaire Varenne.

La quête de justice s’avère bien souvent transgénérationnelle, animée par une dynamique de vérité pour lever les ombres laissées par les guerres, les dictatures et toutes autres formes de violences et d’injustices. Dans la lignée du concept kantien de paix universelle, celui de paix durable, incline à penser la paix comme un processus, quelque chose qui se construit, se nourrit, se protège, se transmet mais également qui se revendique.

Comment instituer la paix durable et accompagner la résilience après des troubles de types apartheid, dictatures, génocides ou encore d’écocides ? Comment assurer la transition vers la démocratie tout en affrontant et en transmettant la mémoire d’atrocités commises sur une population ? Comment réclamer justice là où la justice étatique n’agit pas ? Quels déplacements de ligne du devoir de mémoire au devoir d'action sont actuellement à l'oeuvre ?

Deux journées seront consacrées à différentes dynamiques de résilience.

C’est en 1982 que fut créée en Bolivie la première Commission Vérité, puis disséminée sur l’ensemble de la planète : Argentine, Zimbabwe, Philippines, Chili, Népal…. En 1995, sous la présidence de Nelson Mandela, fut créée la première Commission de la vérité et de la réconciliation avec audiences publiques afin de recenser les violations des droits humains sous le régime de l’apartheid. Créant un véritable précédent à ce qu’il est désormais usuel d’appeler un modèle de "justice transitionnelle", ce type de Commissions a depuis régulièrement été utilisé comme aide au processus de transition démocratique.

Le vendredi 23 novembre, seront étudiées plus particulièrement les expériences menées en Tunisie, au Canada, au Togo ou encore en Amérique latine... Les multiples visages de la justice transitionnelle seront retracés, analysés et critiqués. La journée se conclura sur la Commission actuellement en cours d’élaboration en Colombie, qui aura à étudier la question des dommages écologiques. Le samedi 24 novembre est une journée davantage centrée sur le rôle de la société civile. La journée commencera par le témoignage de Magda Hollander Lafont, survivante des camps de Birkenau qui s’investit particulièrement pour la mémoire de la Shoah tout en portant un message d’espoir et de résiliences pour nos jeunes générations. Le mouvement dits des « grands-mères de la place de Mai » sera présenté, en la présence d’un petit fils retrouvé. L’ONG Peace Boat présentera l’oeuvre de libéralisation de la parole sur des sujets tels que l’explosion des bombes atomiques en invitant des Hibakushas (survivants d'Hiroshima et Nagasaki).La quête de la paix durable tend également à se présenter sous les traits atypiques des tribunaux d’opinion. L’expérience du Tribunal International Monsanto sera particulièrement mise à l’honneur en la présence de juges, avocats, membres du comité d’organisation et témoins. C’est ainsi qu’il s’opère un véritable basculement d’une transmission de la mémoire à l’action revendicative de paix durable. Ce que viendra également exposer l'ONG française Sherpa, qui vise à responsabiliser les multinationales françaises en dénonçant les violations des droits humains et des engagements ethiques, essentiellement à l'étranger.

A l’ère de la mondialisation, se profile un basculement du devoir de mémoire au devoir de vigilance et d'actions citoyennes au service de la paix durable. Ce colloque international mettra en perspective les thèmes suivants :

Justice transitionnelle, paix et résilience

Les citoyens au service de la résilience et de la paix durable

Comité scientifique

François COLLART-DUTILLEUL, Professeur émérite de droit, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

Marie ROTA, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine, Université de Caen Normandie

Nadia TAHIR, Maître de conférences, ERLIS, Université de Caen Normandie

Programme

Jour1 : Justice transitionnelle et paix durable

8h30 - Accueil des participants

9h00 - Allocution d’ouverture

Pierre DENISE , Président de l’université de Caen Normandie

, Président de l’université de Caen Normandie Madame le Bâtonnier Sylvie Morin-MOUCHENOTTE, Barreau de Caen

Barreau de Caen Représentant de La Région Normandie pour la paix

Jean-François BENAZET, Crédit Agricole Normandie

09h30 - Ouverture des travaux

Emilie GAILLARD, Maître de conférences HDR en droit privé, SciencesPo Rennes Violences et transmissions transgénérationnelles (intervenant à préciser)

10h00 : L’Afrique du Sud : la première expérience de Commission Vérité et Réconciliation

Présidence : Magalie BESSE, Directrice de l’Institut Universitaire Varenne

Introduction Apartheid par un court film (10 minutes - Musée de l’Apartheid, Johannesbourg)

L’expérience Sud-Africaine, intervenant à confirmer (sous réserve).

11h00 - Pause Café

11h20 - Questions-Réponses

11h40 : L’extension conceptuelle au génocide culturel : la Commission de Vérité et de Réconciliation du Canada

Présidence : Jonas BOCHET, Directeur de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix, Caen.

Introduction film (Musée Canada, 10 minutes)

La reconnaissance du génocide culturel au Canada, Fannie LAFONTAINE, Professeure, Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, Université de Laval

12h40 - Questions-Réponses

13h00 - Cocktail déjeunatoire

14h15 - Tour d’horizons des Commissions Vérité & Réconciliation

L’instance de la vérité et de la dignité tunisienne

Introduction par un court film, 10 minutes

La vérité, justice et réconciliation togolaise

Justice Transitionnelle à l’épreuve de l’exceptionnalisme Togolais : Quel prix pour quelle paix ?, Koffi DOGBEVI, Doctorant en droit à l’Université de Wisconsin et ancien Administrateur du Travail et des Lois Sociales du Togo

Tour d’horizon des autres Commissions

Intervenant à confirmer

Le rôle des femmes dans la justice transitionnelle

Magalie BESSE, Directrice de l’Institut Universitaire Varenne

Média pour la paix au service de la justice transitionnelle

Thierry CRUVELLIER, Rédacteur en chef de justiceinfo.net, Fondation Hirondelle, Suisse

16h00 - Questions-Réponses

16h20 - Pause

16h40 - Quel(s) Avenir(s) ?

Présidence : Professeur François COLLART-DUTILLEUL, Professeur émérite de droit, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

Le processus de paix en Colombie avec les FARCS et la justice transitionnelle: Vers une Justice de Vérité et de Résilience, Gustavo QUINTERO NAVAS, Professeur associé á la Faculté de Droit de l’Université de los Andes, Bogotá-Colombie

Fin de la première journée

Jour 2 : Citoyens au service de la paix durable

Présidence : Françoise TULKENS (Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme)

9h00 - Décryptage de la résilience, du préjudice transgénérationnel et du devoir de mémoire

Du devoir de mémoire à la passion de la transmission, Magda HOLLANDER-LAFON , psychologue pour enfants, rescapée de la Shoah, association Vivre en Paix Ensemble

, psychologue pour enfants, rescapée de la Shoah, association Vivre en Paix Ensemble Devoir de mémoire et éducation pour la Paix, le projet «Peace Boat», Laure NOREST , Coordinatrice internationale Peace Boat (ONG Japonnaise)

, Coordinatrice internationale Peace Boat (ONG Japonnaise) La campagne ICAN s'appuie sur le témoignage des hibakushas, Jean-Marie COLLIN, chercheur associé au GRIP, Expert et Porte-parole de ICAN France, prix Nobel de la Paix 2017

10h45 - Pause Café

11h15 - De la quête transgénérationnelle de vérité à la résilience

Présidence : Nadia TAHIR, Maître de conférences, ERLIS, Université de Caen Normandie

L’expérience chilienne : extrait film Nostalgie de la Lumière, en présence du réalisateur Patricio Guzman (sous réserve)

L’expérience Argentine :

Estela BARNES DE CARLOTTO , Les grands-mères de la place de Mai : Vidéo introductive;

, Les grands-mères de la place de Mai : Vidéo introductive; Alicia LO GIUDICE , psychothérapeute et Coordinatrice de l’équipe de psychothérapeutes accompagnant les familles

, psychothérapeute et Coordinatrice de l’équipe de psychothérapeutes accompagnant les familles Guillermo Martín AMARILLA MOLFINO, petit-fils récupéré en 2009

12h45 - Cocktail déjeunatoire

14h00 - Quels avenirs ?

Les multiples visages des actions en justice climatique

Les actions en justice climatique, œuvre de paix pour les générations présentes et futures. - Me Christian HUGLO (Avocat à la Cour)

Quelles actions en justice pour responsabiliser les multinationales ?

Sherpa et la défense des droits humains, Franceline LEPANY

Quelle protection pour les défenseurs de l’environnement ?

La protection des défenseurs de l’environnement : approche comparée CIDH / CEDH, Marie ROTA, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine

15h20 - Pause

15h40 L’experience du tribunal international Monsanto

Présidence : Professeur François COLLART-DUTILLEUL, Professeur émérite de droit, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

Me Corinne LEPAGE (membre du comité d'organisation, Avocate au Barreau de Paris, Ancienne Ministre de l’environnement)

(membre du comité d'organisation, Avocate au Barreau de Paris, Ancienne Ministre de l’environnement) Françoise TULKENS (Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, Juge, présidente du Tribunal International Monsanto)

Table ronde avec

Me Corinne LEPAGE ,

, Françoise TULKENS ,

, Arnaud APOTEKER,

Emile GAILLARD (membre du comité d’organisation),

(membre du comité d’organisation), Koffi DOGBEVI (avocat End Ecocide on Earth)

Extrait film Making off et table-ronde Comité d’organisation