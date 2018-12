Temporalités du sacré, rythmes du religieux

Announcement

Argumentaire

Rythmes du religieux

L’idée que les pratiques et rythmes des religions s’organisent autour de modèles de temps propres induits par des traditions orales ou scripturaires est ancienne et a déjà été explorée (Vallet, 1998), tout en se renouvelant régulièrement (par ex. Pirenne-Delforge & Tucan, 2003). Elle permet en effet de maintenir dans l’analyse un équilibre entre le domaine des représentations et le champ des pratiques (Gauthier, 2013). Les principes scripturaires ou oraux des religions sont autant de schèmes organisateurs de la praxéologie, dans des contextes institutionnels (cérémoniels, liturgiques) organisés autour de séquences précises, mais aussi dans le déroulement de la vie ordinaire à travers les « petits » actes qui composent de plus discrètes temporalités (Piette, 2005).

Les rythmes qu’imprime le religieux à la vie sociale et culturelle, en injectant des cadres symboliques et idéologiques à l’action, sont mesurables en particulier dans l’économie rituelle. Cette dernière illustre tout particulièrement l’espace de rencontre entre les représentations, symboles ou figures du temps sacré, et les marqueurs, signes, et gestes qui orchestrent le religieux en pratique (Turner, 1992). Dans ce domaine, l’analyse des rituels et leur comparaison, dans des contextes historiques, géographiques, culturels et évidemment religieux spécifiques est d’une grande fécondité, mobilisant des analyses en termes de performativité rituelle ou gestuelle, dès lors qu’elles touchent à la structuration du temps et à ses rythmes. Mais dans le domaine religieux autant qu’ailleurs, la distinction entre temps et temporalité, entre le modèle ontologique et ses incarnations sociales et ses ressentis subjectifs reste ici un domaine de questionnement pertinent : parce qu’il reste encore de larges pans de la réflexion à creuser sur le modèle de la réalité qu’incarne temps et le modèle pour la réalité qu’est la temporalité, les convergences et décalages entre les deux (Terrain, 1997).

Temporalités visibles, temporalités discrètes

De leur côté, les religions populaires et croyances folkloriques installent dans le rythme de la vie quotidienne des expériences ordinaires et extraordinaires qui relèvent d’un autre rapport au temps, et de temporalités toutes aussi subtiles, mais qui sont moins exposées socialement. Cette dualité entre temporalités visibles et temporalités discrètes dans le domaine du sacré représente un volet supplémentaire qui reste à creuser pour rendre compte de la complexité des temporalités et de leurs modes d’enchâssement empiriques, et leurs articulations théoriques.

Catégories et répertoires temporels

Une autre ligne de questionnement concerne la manière dont les religions, dans des contextes particuliers, articulent les grandes catégories de temporalités (passé, présent, futur) sous la forme de narrations (Calame, 2005), mythes, légendes, théologies, mais aussi sous des formes sociales comme des sectes, groupes, mouvements traditionnalistes, spiritualistes ou apocalyptiques qui sécrètent et déploient des concepts et des pratiques qui forgent des répertoires temporels particuliers – passéisme, présentéisme, futurisme – au-delà des modèles propres du temps religieux (cycliques, linéaires).

Temporalités religieuses versus temporalités profanes et séculières

Ensuite, et pour étendre la ligne de réflexion précédente, il convient également d’examiner les riches et complexes relations entre les temporalités religieuses et les autres formes de temporalité, profanes ou séculières. On sera tout particulièrement attentifs à la nature des liens (complémentaires, antagonistes, ambivalents) et aux conflits de temporalités sur une échelle de temps (avec le mouvement de la modernité), et dans des contextes culturels et géographiques différents du monde occidental (Ji, 2016).

Mutations et processus de modernisation

La notion de temporalité apparaît enfin comme un opérateur conceptuel particulièrement intéressant pour comprendre les mutations du sacré ou du religieux – notamment avec les réflexions autour des processus de modernisation, des changements de cadres culturels et temporels, des accélérations de transitions ou de transformations sociales et économiques, des continuités et ruptures dans les rapports au temps (Gauchet, 1985). Ce faisant, c’est l’ensemble du réseau sémantique associé qui doit être questionné, et la manière dont des concepts comme celui de régime d’historicité forgé dans un autre contexte, peut s’appliquer à une analyse de temporalité du religieux ou la déborder.

L’ensemble des thématiques se nourrissant des avancées de la recherche, intéressent donc le large spectre des disciplines qui se sont intéressées à la question religieuse : histoire, sociologie, anthropologie, science politique, psychologie, littératures et humanités. Elles ne sont limitées par aucun empan historique, ni cadre géographiques, car si les religions instituées qui ont établi des règles, normes, modes d’existence plus ou moins étendus au sein de sociétés entières, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, ouvrent la voie à l’analyse des relations complexes. Cette analyse concerne les liens entre temporalité, sacralité et politique, et à l’ensemble des aspects stratégiques et instrumentaux qui sous-tendent le contrôle des rythmes d’activité et des espaces de vie.

Ce panorama des possibles en matière d’analyse des temporalités du sacré, des rythmes du religieux, formes et dynamiques d’historicité n’épuise par le champ des perspectives que ce numéro spécial de Temporalités veut ouvrir, mais il en offre des balises de nature à alimenter ce domaine par la réflexion et des études empiriques d’une indéniable fécondité et d’une évidente actualité.

Conditions de soumission

Calendrier

