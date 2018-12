Announcement

Présentation

Les recherches historiographies sur l'art vidéo, de même que les discours critiques ou les théories esthétiques, restées longtemps centrées sur le continent américain, ne se sont développées que tardivement dans les pays d’Europe, qu’elles concernent les productions nationales ou, a fortiori, l’ensemble de la production continentale. Les contextes techniques, sociaux et politiques nationaux très divers qui ont vu l’avènement de l’image électronique ont également, il est vrai, largement freiné l’émergence d’une vision historique globale.

À ce jour, à l’échelle de l’Europe, une histoire de l’art vidéo demeure donc à faire. C’est la mission à laquelle le présent programme de recherche entend répondre. Un réseau international, regroupant à la fois des historiens de l’art et de l’image en mouvement, des artistes, des protagonistes de cette aventure, des dépositaires de fonds d’archives, des conservateurs et de jeunes chercheurs, s’est constitué. Il a pour objectif de collecter des données sur les artistes, les œuvres et les événements qui ont permis l’avènement de cette pratique, ou qui ont compté dans son développement sur le territoire européen, et de mettre au jour les conditions nationales spécifiques de production et de diffusion permettant d'expliquer la variété des productions comme la disparité des périodes d'émergences (1960-1980).

Programme

Mardi 11 décembre 2018

BnF, site François Mitterand, salle 70

Communications publiques

9h30 – Introduction et présentation du programme « Émergence » François Bovier, Alain Carou et Grégoire Quenault (Coordinateurs)

et (Coordinateurs) 9h45 – The early days of videoart in the Netherlands, a brief history Gaby Wijers (Directrice, LIMA)

(Directrice, LIMA) 10h30 – From The Museum of Memory: Video Art in the Netherlands Tom Van Vliet (Directeur, World Wide Video Festival)

11h15 – Pause

11h30 – Early video-art in Italy. Emergences, production and exhibition practices. Access and preservation issues Lisa Parolo (Chercheuse post-doctorante, Université d’Udine)

12h15 – Pause déjeuner

13h45 – Portugal : Alternativa Zero et après Jean-François Chougnet (Président, Mucem et Ex-directeur, Musée Berardo)

(Président, Mucem et Ex-directeur, Musée Berardo) 14h30 – A Chance to Investigate Reality. Video Art in the Workshop of the Film Form Circle Tomasz Zaluski (Professeur, Université de Łódź)

(Professeur, Université de Łódź) 15h15 – Table-ronde

INHA, salle Walter Benjamin

Projection-conférence

18h – Early video works Antoni Muntadas (Artiste vidéaste)

Mercredi 12 décembre 2018

Séminaire de recherche semestriel

Les coordinateurs du programme « Émergence de l’art vidéo en Europe », François Bovier, Alain Carou et Grégoire Quenault, l’ingénieure d’études, Ségolène Liautaud et les chercheurs invités Jean-François Chougnet, Lisa Parolo, Tom Van Vliet, Gaby Wijers et Tomasz Zaluski et l’artiste Antoni Muntadas feront un bilan d’étape du programme de recherche.

Informations pratiques

11-12 décembre 2018

Bibliothèque nationale de France (BnF) et Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Les communications publiques du Séminaire de recherche auront lieu le mardi 11 décembre de 9h30 à 16h, salle 70, site François Mitterrand, BnF

La projection-conférence d’Antoni Muntadas se tiendra le mardi 11 décembre de 18h à 20h, salle Walter Benjamin, INHA

Entrée libre dans la limite des places disponibles