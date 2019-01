Quand l’actualité percute le monde de l’école : quelles éducations ?

Announcement

Programme

9h : accueil & forum

9h30 : ouverture de la journée ( François Moog Doyen de l’ISP – faculté d’éducation, responsable du pôle de recherche Langues, cultures, histoire et éducation)

9h45 : grand témoin : conférence d'introduction et perspective historique de la question ( Emmanuel Saint-Fuscien Maître de conférence EHESS, docteur en histoire contemporaine, participe à l'élaboration d'une histoire de l'autorité pédagogique et de l'obéissance scolaire en Europe au cours du XXe siècle)

Maître de conférence EHESS, docteur en histoire contemporaine, participe à l’élaboration d’une histoire de l’autorité pédagogique et de l’obéissance scolaire en Europe au cours du XXe siècle) 10h15 : pause & forum

10h35 : conversation : quand l'actualité percute le monde de l'école… ( Annaig Mahé , Maître de conférences à l'Urfist de Paris / Ecole Nationale des Chartes et chercheuse dans l'équipe DICEN (Dispositifs d'Information et de Communication à l'Ère Numérique) (EA 4420) animation et questions, Augustin Mutuale (Professeur à l'ISP – faculté d'éducation, spécialisé entre autre dans la relation en éducation, la philosophie de l'éducation, l'anthropologie de l'éducation, les politiques éducatives, l'interculturel, la recherche biographique) et Marlène Loicq (Docteur en sciences de l'information et de la communication)

, Maître de conférences à l’Urfist de Paris / Ecole Nationale des Chartes et chercheuse dans l’équipe DICEN (Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ère Numérique) (EA 4420) animation et questions, (Professeur à l’ISP – faculté d’éducation, spécialisé entre autre dans la relation en éducation, la philosophie de l’éducation, l’anthropologie de l’éducation, les politiques éducatives, l’interculturel, la recherche biographique) et (Docteur en sciences de l’information et de la communication) 12h : discussion avec la salle

12h30 : pause déjeuner

13h30 : accueil & forum

14h : ateliers

15h30 : pause et forum

15h50 : table ronde conclusion : … quelles éducations ? ( Emmanuel Saint-Fuscien, Marlène Loicq, Augustin Mutuale )

) 16h35 : clôture de la journée ( François Moog)

16h45 : forum

17h30 : fin

Ateliers

14h : Ateliers (choix et inscriptions au matin)

1. Comment former à l’esprit critique à partir de l’évidence et du doute

Guillaume Marie (Professeur certifié de philosophie (lycée Sainte Geneviève, Asnières, lycée Jeanne d’Arc, Montrouge)

La proposition de cet atelier est de refuser les conclusions hâtives, face à des informations qui tendent, parfois, vers des prises de positions qui devraient être pesées et discutés. Nous tenterons de construire des outils permettant une pensée critique : exercice de la raison, recherche de logique, herméneutique des articles d’information.

2. Comment la littérature jeunesse peut être médiation pour appréhender l’actualité ? L’album de littérature de jeunesse comme support d’expression sur l’actualité : Permettre aux élèves de mieux appréhender et s’approprier le réel par le biais de la fiction ;

Stéphanie Schneider (Enseignante, formatrice, auteure, chargée de mission en formation et en pédagogie. Actuellement responsable formation 1er et 2nd degrés (enseignement catholique, diocèse de Nanterre) et professeur d’anglais (collège Sainte-Marie, Clamart)

Dans cet atelier, les participants apprennent à animer un atelier d’expression à partir d’ouvrages qui traitent de l’actualité. Ils sont invités à découvrir des personnes anonymes ou célèbres qui ont marqué ou sont en train de marquer l’histoire. L’atelier permet à la fois de donner des pistes d’exploitation de ces ouvrages en classe (notamment par le biais du rapport texte/image) et de constituer une bibliographie sélective.

3. Comment la littérature ado et YA peut être une médiation pour appréhender l’actualité. Littérature de jeunesse et actualité : Le roman d’un engagement (im)possible ? ;

Isabelle Mikovsky (Professeure-documentaliste, formatrice académique (notamment pour le capes interne de Documentation), formatrice à l’ISP – faculté d’éducation

Si la fiction a pour vertu d’alimenter le rêve, l’évasion et de déconstruire la réalité, le roman jeunesse peut-il se permettre de nourrir une réflexion et un débat sur une actualité de plus en plus sensible et relayée dans le tumulte des réseaux sociaux ? S’il lui arrive parfois d’aborder des questions d’actualité, comment introduire ce roman plus sensible et « engagé » dans les enseignements ?

L’atelier proposera d’ouvrir des perspectives pour valoriser une littérature plus engagée dans un débat de société.

5. Comment faire face à l’émotion suscitée par l’actualité : le jeu des 3 familles ;

4. Marie Odile Plançon (Ancienne responsable de formation à l’ISP – faculté d’éducation, formatrice spécialisée ASH (Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés), fait partie du groupe de recherche d’Alain Bentolila sur la lecture et sur le Jeu des Trois Figures.

Le jeu des Trois figures : jouer un scénario inspiré par des images de l’actualité. En élaborant un scénario décontextualisé d’après des images vues sur les écrans, les élèves des cycles 1 à 3, construisent leur langage, identifient des émotions et ouvrent de nouveaux possibles pour prendre du recul face à des images violentes. En mettant en scène ce scénario ils prennent successivement la place de l’agresseur, de la victime ou du tiers qui intervient dans la scène. Ils découvrent différents éprouvés par la force de la mise en mots et des rôles qu’ils ont joué dans cette activité théâtrale qui se met en œuvre en groupe d’une quinzaine d’élèves.

6. Comment repérer les hoax, rumeurs, intox et fake news ? S’y retrouver dans le dédale des fausses informations ;

Emilie Kochert (Professeure d’histoire-géographie, EMC à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), fait partie de l’association CRAP (Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques) qui publie les Cahiers Pédagogiques

Une intox est-ce une fake news ? Le dédale des fausses informations peut dérouter. Cet atelier propose de s’y retrouver pour aider les plus jeunes à ne pas s’y perdre. Après un rappel des bases du fact-checking, nous créerons ensemble des activités destinées à devenir des pros de l’info.

7. Comment se fabrique l’information visuelle ? Analyser des vidéos et faire de l’éducation aux médias avec CELLULOID ;

Michael Bourgatte (Responsable de l’Atelier du Numérique à l’ISP – faculté d’éducation et de la Licence en Information-Communication à l’ICP) et Laurent Tessier (Maître de conférence à l’ISP- faculté d’éducation, spécialisé en humanités numériques, sociologie de la culture et de l’éducation, épistémologie des sciences humaines et sociales)

« Que ce soit à travers YouTube, Facebook ou d’autres moyens numériques, les informations que consomment les jeunes publics passent en grande partir par la vidéo. Aider les élèves à décrypter ces images s’avère donc plus que jamais nécessaire. Or, si l’analyse des informations visuelles fait depuis longtemps partie des programmes scolaires, celle-ci reste pourtant difficile à mettre en œuvre, notamment du fait du manque d’outils adaptés. Michael Bourgatte et Laurent Tessier, tous deux enseignants-chercheurs à l’ICP, partageront avec les participants un outil et des méthodes d’annotation et de commentaire des images permettant de répondre à ces questions. »

Organisation

Les organisatrices de la journée sont : Marie Viot directrice du centre documentaire de l'ISP-Faculté d'éducation, Institut Catholique de Paris et Anne-Claire Meyrier, professeure documentaliste et formatrice ISP-Faculté d'éducation