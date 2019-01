L’Alsace et le tournant de 1918

Announcement

Colloque des Archives du Bas-Rhin et de l’équipe de recherche EA3400 (Université de Strasbourg)

16-18 janvier 2019

Contact : Ségolène Plyer (plyer@unistra.fr)

Argumentaire

Ce colloque entend reconsidérer l’histoire de l’Alsace après 1918 à partir de recherches récentes sur son histoire migratoire, qui incluent l’expulsion des Allemands et des Alsaciens germanophiles, les migrations de travail, les déplacements frontaliers, l’accueil de réfugiés dans les années 1930. Ces phénomènes migratoires divers, à différentes échelles, dépassant souvent les frontières de la région comme de la France (puisqu’ils touchèrent le pays de Bade, la Lorraine, la Ruhr, la Belgique) contribuèrent tous à redéfinir la place de l’Alsace dans la Troisième République et ses nouveaux liens à l’espace allemand.

Au-delà de ces faits (peu connus et encore jamais présentés ensemble), il s’agira de reconsidérer de façon critique l’histoire de cette région, symbole français de la Première Guerre mondiale et exemple paradigmatique de construction nationale. On se placera donc dans une perspective temporelle élargie au-delà la rupture de 1918 (en remontant aux conceptions de l’asile au XIXe siècle) et dans un espace régional transnational, en prenant en compte les relations franco-allemandes et d’autres marges des Empires centraux (Tyrol, Belgique). Enfin, ce colloque s’inscrira résolument dans une historiographie internationale, représentée par des chercheurs actifs dans plusieurs pays.

Programme

Aux Archives départementales du Bas-Rhin. 6, rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 16 janvier 2019

Accueil et conférence inaugurale.

14h30 : mot d’accueil.

15h : allocation de Madame la Consule générale des Etats-Unis d’Amérique à Strasbourg.

15h15-16h15 : conférence inaugurale de Monsieur Laird Boswell (University of Wisconsin-Madison), « L’Alsace et la Lorraine : entre singularité régionale et laboratoire du XXe siècle européen ».

Jeudi 17 janvier

Le retour à la France de l’Alsace - une question de migrations ?

9-12h15. Modération : François Uberfill, professeur agrégé e.r. (sous réserve).

Claude Muller (Université de Strasbourg, EA 3400) : « L'Alsace en 1918-1919 ».

10h15-10h30 : pause.

Axel Dröber (Institut historique allemand) : « Etat, nation, identité. Population allemande et politique française de naturalisation en Alsace-Lorraine (1918-1930) ».

11h50 : débats suivis de la pause-déjeuner.

14-17h. Modération : Christiane Kohser-Spohn, historienne

Hugo Vermeren (Ecole française de Rome, ANR Asileurope XIX) : « Un demi-siècle d'expulsion : mise en place et perfectionnement des procédures de reconduite à la frontière dans le Bas-Rhin (1820-1870) ».

15h20-15h40 : pause.

Shannon Monaghan (Harvard University) : « Population Engineering and the New Europe, 1918-1926: A Comparative Perspective Between Alsace, Ireland, and the New Provinces of Italy » (visioconférence).

Vendredi 18 janvier

L’Alsace et l’espace rhénan au cœur des migrations européennes [sans ?, sans dates]

9h-12h15. Modération : Freddy Raphaël, prof. ém. de l’Université de Strasbourg (sous réserve)

Yves Frey (professeur agrégé e.r., Université de Haute-Alsace) : « L’Alsace, la France et les étrangers, 1919-1939 ».

10h15-10h30 : pause.

Carlo Lejeune (Zentrum für Ostbelgische Geschichte V.o.G) : « Entre la Belgique et l´Allemagne. Quelles migrations dans la région d´Eupen-Malmedy entre 1919 et 1950? ».

11h50 : débats suivis de la pause-déjeuner.

14-17h

Raphael Fendrich (Université de Heidelberg) : « L'émigration des Alsaciens-Lorrains et leur intégration culturelle dans le ‘Reich’ ».

15h30-15h45 : pause.

15h45 : discussion finale et conclusion par Bettina Severin-Barboutie (Université Julius-Liebig de Giessen).