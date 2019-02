Becoming an apostle - from the 19th century to the present day

Quelle spécificité de l’apostolat laïc par rapport à l’apostolat hiérarchique ? De quelle manière les préoccupations apostoliques modifient-elles la relation des congrégations religieuses au monde ? Quelle place des œuvres dans le travail apostolique ? Quelle spécificité à l’apostolat féminin, notamment à partir de la fin du XIX e siècle ? Comment l’apostolat par les arts est-il conçu ? Quel lien ou quelle distinction entre apostolat et évangélisation ? Quelle logique d’Incarnation suppose l’apostolat? Quelle influence des mouvements charismatiques et des nouveaux mouvements d’Église sur le renouvellement de l’apostolat après le second Concile de Vatican ? Les figures nouvelles de l’apostolat mettent-elles en crise la notion de « paroisse » ? Et, de manière plus large : quelles conceptions de l’apostolat ont été défendues (apostolat de prière, apostolat direct, apostolat de témoignage, apostolat d’éclaircissement, etc.) depuis le début du XIX e siècle ?

Quelle spécificité de l’apostolat laïc par rapport à l’apostolat hiérarchique ? De quelle manière les préoccupations apostoliques modifient-elles la relation des Congrégations religieuses au monde ? Quelle place des œuvres dans le travail apostolique ? Quelle spécificité à l’apostolat féminin, notamment à partir de la fin du XIX e siècle ? Comment l’apostolat par les arts est-il conçu ? Quel lien ou quelle distinction entre apostolat et évangélisation ? Quelle logique d’Incarnation suppose l’apostolat ? Quelle influence des mouvements charismatiques et des nouveaux mouvements d’Église sur le renouvellement de l’apostolat après le second Concile de Vatican ? Les figures nouvelles de l’apostolat mettent-elles en crise la notion de « paroisse » ? Et, de manière plus large : quelles conceptions de l’apostolat ont été défendues (apostolat de prière, apostolat direct, apostolat de témoignage, apostolat d’éclaircissement, etc.) depuis le début du XIX e siècle ?

To cite this announcement

« Becoming an apostle - from the 19th century to the present day », Colloquium, Calenda, Published on Wednesday, January 30, 2019, https://calenda.org/550499