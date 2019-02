La littérature contemporaine au collectif

Summary

Dans les années 1970 est apparue une forme de regroupement d’écrivain.e.s et d’intellectuel.le.s : les collectifs. Ils n’ont pas d’organisation hiérarchique, ils évitent les manifestes et autres textes programmatiques, ils ne reposent pas nécessairement sur des rencontres et sur des formes fixes de sociabilité. En revanche, ils pratiquent volontiers la co-écriture et reposent sur des formes de diffusion de l’art et de la pensée, comme des revues et des collections. Ils ont ou ont eu pour nom Wu Ming, le Comité invisible, Perpendiculaire, Inculte, Givre, Ramen, Hétérotrophes ou encore Zanzibar. Les uns se sont nommés groupe, les autres communauté, ligue, cercle ou encore comité. Tous ont rompu avec la logique d’avant-garde sans renoncer à l’action collective, alors même que domine l’image d’un écrivain redevenu solitaire après plus d’un siècle de mouvements littéraires.