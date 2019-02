Announcement

Cycle de conférences du Gis Sociabilités

Programme - Printemps 2019

Vendredi (16-18h), Musée Cognacq-Jay (8 Rue Elzevir, 75003 Paris), salle des conférences.

1) Vendredi 22 mars 2019

Lucy PELTZ (Senior Curator of 18th-Century Portraits and Head of Collections Displays at the National Portrait Gallery, London). Conférence en anglais "Extra-illustration and the Social Rituals of Bibliophilic Exchange in late eighteenth-century England"

All authors are at the mercy of their readers. In the eighteenth century, this realization created a tension among genteel authors whose response to the anonymous nature of reading was inextricably linked to the material qualities of their books as commodities. These anxieties can be traced in the social politics of presentation books within Horace Walpole’s bibliophilic circle. This lecture examines the production and reception of customized books, particularly those collected, inscribed and extra-illustrated by Richard Bull. Bull’s deferential annotations and innovative practice of extra-illustration turned his books into personalized artefacts, rich in emotional investment and individualized experience. These books serve as an instructive diagnostic of the socio-economic culture of gift exchange that underpinned the rhetoric of eighteenth-century amateurism and sociability and thus helped to assert both author and extra-illustrator’s gentility.

Discutante : Dr. Kimberley Page-Jones (UBO Brest)

2) Vendredi 5 avril 2019

Bertrand VAN RUYMBEKE (Professeur de civilisation américaine à l'Université de Paris 8 et membre senior de l'Institut Universitaire de France). "L'Amérique au concours. Les Académies en France et le Nouveau Monde au XVIIIe siècle"

Dans les années 1770 et 1780, plusieurs Académies proposèrent des sujets de concours sur les conséquences de la découverte du Nouveau Monde et sur la Révolution américaine. Ces concours suscitèrent une véritable réflexion collective autour de l’Amérique, de l’esclavage, de la colonisation et de la naissance de la république états-unienne. Cette conférence portera plus particulièrement sur quatre de ces concours, tenus dans les Académies de Lyon, Toulouse, Pau et Paris, en abordant le contexte de l’organisation et du choix des sujets, tout comme les mémoires qui furent adressés aux Académies ou tout simplement publiés sans que leurs auteurs aient concouru. Elle montrera combien ces concours reflètent un véritable engouement des élites régionales et parisiennes envers les questions liées à la colonisation des Amériques et la naissance des Etats-Unis.

Discutant : Dr. Thierry Rentet (Université Paris 13)

3) Vendredi 17 mai 2019

Stéphane VAN DAMME (Professeur, titulaire de la chaire d'histoire des sciences et des savoirs à l'Institut universitaire européen de Florence)."Globaliser la culture antiquaire française : Paul Lucas, marchand, espion et collectionneur au seuil des Lumières"

Dans les dernières décennies, délaissant l'histoire locale ou nationale, les historiens de la culture antiquaire se sont tournés vers l'histoire globale (world antiquarianism). Il peut s'agir ainsi de porter attention à la circulation des objets, aux acteurs de cette circulation, ce que l'on peut qualifier de brokers ou de go-betweens pour voir combien l'agrandissement du monde a pu changer la définition des antiquités. A travers la figure du marchand rouennais Paul Lucas (1664-1737) qui a effectué plusieurs voyages en Egypte, en Perse et dans l'empire ottoman à la demande du roi pour rassembler des objets antiques orientaux (pièces, médailles, naturalia) pour le cabinet du roi, on essaiera de comprendre les ambiguïtés de cette politique royale entre espionnage et "archéologie".

Discutant : Dr. Stéphane Jettot (Sorbonne Université)

