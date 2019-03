De l’exil républicain à la transition démocratique

Announcement

Université Champollion (Albi), Université Jean Jaurès (Toulouse)

Le colloque se déroule du 8 au 10 octobre 2019, le 8 à Albi et les 9,10 octobre à Toulouse.

Argumentaire

L’année 2019 sera marquée par les commémorations du 80ème anniversaire de l’exil républicain espagnol. Pour la première fois depuis le rétablissement de la démocratie, le gouvernement espagnol, présidé par Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE), a créé une Direction générale de la Mémoire historique auprès du Ministère de la Justice. Ainsi, les commémorations institutionnelles ne seront plus le seul fait de fondations rattachées aux partis politiques, de municipalités ou de gouvernements régionaux engagés dans une démarche de devoir de mémoire républicaine. Le gouvernement espagnol sera, pour la première fois, partie prenante de ces commémorations en étroite collaboration avec les associations mémorielles d’Espagne et d’autres pays. Des associations qui, dans une large mesure, ont assuré jusqu’à présent les relais historiques, politiques, mémoriels, artistiques, littéraires...

Par ailleurs, les universités, les laboratoires de recherche et les enseignants-chercheurs réalisent depuis plusieurs années un travail d’histoire sur l’exil républicain. Un exil qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’Espagne mais aussi des pays ayant accueilli des réfugiés politiques en 1939. Cette année de commémoration est l’occasion pour la recherche de faire le point sur l’enrichissement des connaissances ainsi que sur notre compréhension de l’événement et de ses implications sur le long terme, en Espagne comme ailleurs. L’exil républicain espagnol a été abordé et étudié depuis diverses disciplines et avec une intensité spéciale, depuis vingt ans, par l’histoire. Cette historiographie a un caractère international lié à la nature de l’événement qui est à la source de l’exil : la guerre d’Espagne (1936-1939).

Nous proposons donc de réunir un colloque de bilan historiographique les 8, 9 et 10 octobre prochains, à Albi et Toulouse, dans ce cœur géographique de l’exil espagnol en France.

Nous aborderons les axes suivants, qui constitueront les blocs thématiques du colloque :

Bilan historiographique général et discussion sur les orientations et débats des vingt dernières années

Les impacts de l’exil espagnol sur la société et la politique française à l’échelle nationale et locale.

L’exil sous l’angle du genre

Les liens entre les vagues migratoires des années 50 et 60 longtemps considérées comme exclusivement économiques.

L’exil sur la longue durée et notamment ses liens avec l’anti-franquisme et le processus de transition vers la démocratie.

Les récits, les mémoires et les cultures de l’exil comme éléments constitutifs de son histoire

Modalités de soumission

Vous pouvez envoyer vos propositions (250 mots et 5 mots-clefs maximum) aux membres du comité d’organisation

avant le 28 mars 2019.

bruno.vargas@univ-jfc.fr

michel.martinez@ut-capitole.fr

elodie.das-neves-valente@univ-jfc.fr

vincent.marin@univ-jfc.fr

Comité d’organisation

Bruno Vargas (FRAMESPA, Institut national universitaire Champollion, Albi)

Michel Martínez Pérez (FRAMESPA, Université Toulouse Capitole)

Elodie Das Neves Valente (FRAMESPA, Institut national universitaire Champollion, Albi)

Vincent Marin (FRAMESPA, Institut national universitaire Champollion, Albi)

Comité scientifique