Summary

« […] on m’oubliera. En attendant, j’aurais écrit, aimé, bondi de surprise en surprise, et surtout lu, lu sans fin », déclare l’écrivain belge Caroline Lamarche, présentant sur son site personnel une série de citations tirées de l’Autobiographie de Th. d’Avila, ou encore de l’Histoire de l’œil de G. Bataille. Alors que la personne de l’écrivain sera finalement oubliée, cette liste de lectures perdura et nous rappellera que « l’écrivain mort, l’ensemble de ses livres parle encore » (Valéry). Ainsi, en dévoilant ses lectures, Lamarche révèle le rapport ontologique qu’elle et son œuvre entretiennent avec la bibliothèque. Cet exemple éclaire à propos la problématique de cette journée consacrée aux bibliothèques d’écrivains et d’artistes belges, du XIXe siècle à nos jours. Il s’agira de penser la bibliothèque tant comme dispositif régissant le rapport à la culture (S. Lojkine, 2007) et participant à la genèse des œuvres, que dans ses modalités de représentation et d’agencement par son propriétaire écrivain ou artiste.