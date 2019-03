Summary

Dans le cadre du programme de recherches « Passage des disciplines. Histoire globale du Collège de France, XIXe siècle et XXe siècle », dirigé par M. le professeur Antoine Compagnon, en collaboration avec Céline Surprenant, une journée d'étude est consacrée aux chaires d'histoires de l'art. Son objectif est d'appréhender la manière dont la discipline s'est constituée au Collège de France en nouant un lien privilégié avec le musée du Louvre. En élisant plusieurs conservateurs du Louvre à ses chaires, le Collège de France occupe-t-il une place à part dans la cartographie des lieux d’enseignement de l’esthétisme et de l’histoire de l’art? Quelles logiques sont à l’œuvre dans le recrutement des conservateurs ? Qu’apporte ce profil à la formation et l’évolution de la discipline ? Enfin, comment la nouvelle discipline au Collège de France se pense-t-elle avec ou contre les autres disciplines (en particulier la littérature, la philosophie, l'histoire, la psychologie) ?