La revue « Critique » : passions, passages

Summary

Ce colloque de Cerisy en partenariat avec l'institut de la mémoire de l'édition contemporaine (IMEC) propose une réflexion partagée autour de Philippe Roger, des membres du conseil de rédaction actuel, des figures de Georges Bataille et de Jean Piel, ainsi que de la revue Critique en tant qu'expression de la passion des livres et des idées. Elle réunira des chercheurs de différentes spécialités et de toutes les générations ainsi que des témoins des différentes époques de Critique.