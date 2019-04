Announcement

Argumentaire

La recherche actuelle sur les sources de Léonard de Vinci, la fortune de ses écrits et l’analyse de son style littéraire porte sur son lexique technique (mécanique, optique et anatomique). Dans ce sillon, la réflexion sur le lexique de la peinture ouvre des pistes innovantes sur les outils de travail de Léonard dans son atelier où se rencontrent écriture, technique et création figurative. Le glossaire pictural constitue le fil rouge reliant les sources écrites de Léonard (la « bibliothèque » perdue de l’écrivain), d’une part à sa pensée ainsi qu’à sa mise en œuvre et d’autre part, à la réception et à la fortune des écrits de l’artiste dans les traités d’art successifs. La période considérée s’étend du XIVe siècle au début du XVIIe siècle dans une approche interdisciplinaire associant historiens (littérature, langue et arts) et spécialistes de la conservation de l’œuvre figurative de l’artiste, et dans une perspective historique d’examen des contextes culturel, social et artistique de production.

Les journées d’étude seront complétées par un colloque international consacré aux textes de peinture (Leonardo e gli scritti di pittura in europa : fonti e ricezione) qui aura lieu à l’Université de Turin du 27 au 29 novembre 2019 et permettra d’élargir la réflexion aux sources de l’artiste-écrivain et sa réception en Europe.

Programme

Jeudi 4 avril 2019

Maison de l’Italie

9h30 : Mots de bienvenue par Roberto Giacone, directeur de la Maison de l'Italie, Michele Canonica, président du Comité de Paris et de la Società Dante Alighieri et Matteo Residori, directeur du CIRRI.

Session 1 :« Léonard et la peinture : mots, matériaux et techniques »

Présidence de Carlo Vecce, professeur (Università di Napoli l’Orientale, Commissione Vinciana)

10h - 10h30 : Angela Cerasuolo , restauratrice et conservatrice (Museo e Real Bosco di Capodimonte, Naples) Su alcuni termini di Leonardo per materiali e procedimenti della pittura : per una storia del lessico tecnico

, restauratrice et conservatrice (Museo e Real Bosco di Capodimonte, Naples) Su alcuni termini di Leonardo per materiali e procedimenti della pittura : per una storia del lessico tecnico 10h30 - 11h : Elisabeth Ravaud , responsable peintures de chevalet (Département Recherche, C2RMF Musée du Louvre) Du texte à la peinture : les techniques picturales et leur vocabulaire à la lumière des études scientifiques

, responsable peintures de chevalet (Département Recherche, C2RMF Musée du Louvre) Du texte à la peinture : les techniques picturales et leur vocabulaire à la lumière des études scientifiques 11h - 11h30 : Claudio Gulli, historien de l'art (Pallazo Butera, Palerme) Leonardo e la parola "cartone"

11h30 : Débat

11h45 - 12h : Pause-café

Session 2 :« Léonard en perspective »

Présidence de Michel Hochmann, historien de l’art et directeur d’études (École Pratique des Hautes Études)

12h - 12h30 : Margherita Quaglino , chercheuse (Università di Torino)« Superfitie ridotte in linie ». Invisibile e sensibile tra ottica e pittura

, chercheuse (Università di Torino)« Superfitie ridotte in linie ». Invisibile e sensibile tra ottica e pittura 12h30 - 13h : Typhenn Le Guyader, doctorante et ATER (Sorbonne Nouvelle)Des limites de la langue aux limites du visible : la nuit chez Léonard de Vinci

13h : Débat

Session 3 :« Le Parallèle des arts et sa réception »

Présidence de Corinne Lucas, professeur émérite (Sorbonne Nouvelle)

15h - 15h30 : Eliana Carrara , chercheuse (Università del Molise) Il tema del Paragone da Leonardo a Varchi tra analisi lessicale e storia della tradizione manoscritta del Libro di pittura

, chercheuse (Università del Molise) Il tema del Paragone da Leonardo a Varchi tra analisi lessicale e storia della tradizione manoscritta del Libro di pittura 15h30 - 16h : Frédérique Dubard de Gaillarbois, professeur (Sorbonne Université) "Versificatore e Poeta... Filosofo e Metafisico", le Léonard varchien dans l'Oraison funèbre de Michel-Ange

16h : Débat

Vendredi 5 avril 2019,

Palais de l’Institut de France, Grande Salle des séances

9h30 : Allocution d’accueil de Michel ZINK, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres

Session 4 : « La langue de la peinture et sa réception en Italie »

Présidence de Pierre LAURENS, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres

9h45 - 10h15 : Barbara Fanini , chercheuse post doctorante (Università degli Studi di Firenze)«Revolutioni» d'arte, «revolutioni» di lingua

, chercheuse post doctorante (Università degli Studi di Firenze)«Revolutioni» d'arte, «revolutioni» di lingua 10h15 - 10h45 : Stefania Tullio Cataldo , Chargée de recherche (Musée du Louvre) Entre « medaglie » et « ritratti » : approfondissements philologiques à partir de l’exposition en préparation au Musée du Louvre

, Chargée de recherche (Musée du Louvre) Entre « medaglie » et « ritratti » : approfondissements philologiques à partir de l’exposition en préparation au Musée du Louvre 10h45 : Débat

11h : Pause-café

Session 5 : « Lecture de Léonard en France »

Présidence de Pierre LAURENS, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettre

11h15 - 11h45 : Anna Sconza , maître de conférence (Sorbonne Nouvelle) D’après Léonard : termes critiques en filigrane dans les Conférences de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture

, maître de conférence (Sorbonne Nouvelle) D’après Léonard : termes critiques en filigrane dans les Conférences de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture 11h45 - 12h15 : Laure Fagnart , chercheuse qualifiée du F.R.S.-FNRS (Université de Liège) Léonard de Vinci dans les textes de théorie de l’art publiés en France au XVIIe siècle. Propos choisis

, chercheuse qualifiée du F.R.S.-FNRS (Université de Liège) Léonard de Vinci dans les textes de théorie de l’art publiés en France au XVIIe siècle. Propos choisis 12h30 - 15h : visite de l’exposition des Carnets de Léonard menée par Françoise Bérard, conservatrice générale et directrice de la Bibliothèque de l’Institut de France (sur inscription)

15h30 : séance publique de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sous la présidence de Jean-Noël ROBERT, président de l’Académie