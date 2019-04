L’intelligence économique marocaine

Announcement

Contexte et objectifs

Commerce international, formation, éducation, recherche et innovation, développement économique inclusif, développement durable, investissements, tous ces sujets sont devenus prioritaires pour un pays quel que soit son niveau de développement. En effet seuls les territoires qui franchiront un seuil compétitif dans leur capacité à anticiper, à s’organiser, à former et à innover pourront prétendre se développer. Pour cela, il faut définir l’environnement pertinent, identifier les sources, détecter, analyser, diffuser l’information recueillie, organiser et formaliser les actions, protéger le savoir-faire et encourager l’intelligence collective. Ces activités représentent aujourd’hui le cœur même de l’Intelligence Economique.

L’Intelligence Economique est une approche humaine, sociale et technologique. Humaine parce qu’elle se base essentiellement sur l’intelligence et le savoir-faire humain ; sociale car elle implique les différentes sphères d’une société, c’est-à-dire du consommateur-citoyen jusqu’au preneur de décision gouvernementale ; technologique car les outils numériques permettent d’élargir le champ investi et de développer les capacités humaines au niveau notamment du traitement et de l’action.

Comment le Maroc a-t-il développé son Intelligence Economique ? Quel est le rôle de l’Etat dans l’Intelligence Economique ? Quelle approche de formation en Intelligence Economique est appliquée dans le pays ? Comment les territoires mettent-ils en œuvre l’Intelligence Economique pour se développer ? Quelques questions, parmi d’autres, qui seront traitées dans un numéro spécial de la Revue Internationale d’Intelligence Economique (R2IE).

Pour la première fois, un numéro entier d’une revue scientifique française se consacre à l’Intelligence Economique au Maroc avec une approche aussi bien académique pour valoriser la recherche dans le domaine qu’une approche professionnelle qui répond à des réalités économiques.

Un appel à contribution est donc diffusé, invitant toute personne qui souhaite proposer un article sur l’une des thématiques retenues pour ce numéro spécial.

Thématiques des articles à soumettre

THEME 1 - La formation et la production scientifique en Intelligence Economique au Maroc

La formation universitaire.

La formation professionnelle.

La formation « non formelle ».

Les conférences et événements.

THEME 2 - Le rôle de l’Etat dans l’Intelligence Economique

L’Intelligence Territoriale.

Le développement régional.

La formation continue.

THEME 3 – Le rôle de la société civile marocaine dans l’Intelligence Economique

Quelles approches sociales et économique de la société civile.

Le rôle de la jeunesse dans l’Intelligence Economique.

THEME 4 – L’Intelligence Economique dans les entreprises marocaines.

Les pratiques et expériences des grandes entreprises

L’intelligence économique dans les PME

Un modèle d’intelligence économique marocain ?

Langues

Les articles proposés devront être rédigés en langue française.

Dates importantes

18 mars 2019 Annonce de l’appel à communication et ouverture aux déclarations d’intérêt en soumettant un résumé de l’Article

30 Avril 2019 Date limite de réception des résumés.

30 Avril 2019 Début des notifications d’acceptation ou de refus.

17 Juin 2019 Date limite de réception des articles complets.

30 Septembre 2019 Début des notifications d’acceptation, de correction ou de modification.

20 Novembre 2019 Date limite de réception des articles corrigés et définitifs.

Guide à la soumission des articles

A partir du 18 Mars 2019 Les auteurs soumettront dans un premier temps, un résumé n’excédant pas 4000 signes, espaces compris. Cet envoi de résumé se fera exclusivement via le formulaire suivant : https://www.veille.ma/R2IE-Maroc/

Ce résumé, qui doit parvenir au plus tard le 30 Avril, permettra au comité scientifique de faire un retour, à partir du 30 Avril, aux auteurs concernant la pertinence de la proposition vis-à-vis des thématiques du numéro spécial de la revue R2IE.

Tout refus exprimé par le comité scientifique est définitif et sans appel.

30 Avril 2019 Les auteurs, qui ont reçus une notification d’acceptation de la part du comité scientifique, soumettront leurs articles, au plus tard le 17 juin, sous forme d’un texte complet (format DOC ou DOCx uniquement) à l’adresse suivante : article-r2ie-maroc@veille.ma

Un accusé de réception sera envoyé, sous 48h, aux auteurs.

Les articles doivent respecter les consignes de rédaction aux auteurs à télécharger ici.

17 Juin 2019 Date limite de réception des articles complets. L’auteur doit s’assurer de disposer de tous les droits d’auteur sur son article. Aucune proposition ne sera acceptée après la date limite.

30 Septembre 2019 Début des notifications d’acceptation, de correction ou de modification des articles complets évalués par le comité scientifique.

20 Novembre 2019 Date limite de réception des articles corrigés et définitifs. Le non-respect de cette date peut entraîner l’éviction pour cause de délai d’édition.

Evaluation des articles

Chaque article sera examiné par au moins deux évaluateurs (en double aveugle), qui estimeront sa pertinence, sa validité scientifique, son originalité et la clarté de son contenu.

Publication des articles

Les articles retenus feront l’objet d’une publication dans le numéro spécial de la Revue Internationale d’Intelligence Economique (R2IE) consacré à l’Intelligence Economique au Maroc. Il paraîtra courant l’année 2020. La date de publication exacte sera communiquée ultérieurement aux auteurs.

Directeurs scientifiques

Dr. Mounir ROCHDI Docteur en Veilles et en Intelligence Compétitive de l’Université Aix Marseille 3. Président de ThinkTankers.

Prof. Christian MARCON Professeur des Université se en Sciences de l’Information et de la Communication à l’IAE de Poitiers. Co-Rédacteur en chef de R2IE.

Prof. Benjamin DREVETON Professeur des Universités en Sciences de Gestion à l’IAE de Poitiers. Co-Rédacteur en chef de R2IE.

Comité scientifique du numéro

Prof. Driss GUERRAOUI Professeur d’économie à l’Université Mohammed V de Rabat. Docteur d’État en Sciences Economiques. Président de l’Université Ouverte de Dakhla. Président du Forum des Associations Africaines d’Intelligence Economique.

Dr. Siham HARROUSSI Docteur en Veilles et en Intelligence Economique. Directrice Open Innovation et Prospective.

Prof. Ahmad AZIRAR Docteur d’Etat. Professeur d’Intelligence des marchés internationaux à l’Université Internationale de Rabat/RBS. Ex PES à l’ISCAE.

Dr. Mohammed BENABID Docteur en Sciences de Gestion de l’ISCAE et Docteur en Sciences de l’information et de la Communication de l’Université Paris 8. Rédacteur en chef de l’Economiste.

Contact principal

Pour toute information, merci d’utiliser le formulaire de contact disponible à cette adresse https://www.veille.ma/contact-R2IE-Maroc/

A propos de la Revue Internationale d’Intelligence Economique (R2IE) S’adressant aussi bien au monde académique qu’aux entreprises et aux acteurs publics, la Revue Internationale d’Intelligence Economique (R2IE) a adopté une stratégie éditoriale fondée sur deux critères : une rigueur académique d’abord, permise par la participation d’universitaires reconnus pour leur champ d’expertise. Le caractère opérationnel et appliqué des publications, ensuite, dont est garant le collège professionnel.

La Revue Internationale d’Intelligence Économique (R2IE) a pour projet éditorial de contribuer à la publication de travaux scientifiques de haut niveau dans les champs de l’intelligence économique française, francophone et, plus généralement, internationale. https://www.revue-r2ie.com/