Présentation

Dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée, la fin du Néolithique est marquée par l'émergence de nombreux groupes culturels et d’une multitude de faciès géographiques, caractérisés sur le plan funéraire, par la dimension collective de leurs sépultures. Ces dernières sont installées soit dans des milieux naturels (grottes, avens, abris) soit construites artificiellement (dolmens, hypogées, etc.). Dans les zones de forte densité de ces deux grands types de contextes (Grands Causses, Ardèche, Cévennes, etc.), l’environnement et le contexte géologique se prête à chacune de ces pratiques et ne sauraient constituer un facteur discriminant. Mais plusieurs questions se posent sur le plan anthropologique, socio-culturel et structurel. Ces deux expressions funéraires sont-elles le reflet d’une appartenance culturelle distincte ou celui d’un statut social différent au sein d’une même communauté ? Ce qui aux premiers abords ne semble pas transparaître dans le mobilier d’accompagnement, similaire dans les deux types de contextes. D’autre part, d’un point de vue anthropologique, les études témoignent d’une sélection funéraire spécifique, qui n'inclut pas nécessairement toute la population. On peut alors se demander quelles étaient les conditions d’accès à telle ou telle tombe. Par ailleurs, le recrutement funéraire est il le même dans les grottes et dans les dolmens ? En résumé, peut-on identifier des pratiques funéraires similaires ou distinctes selon le territoire et selon la chronologie ? Les tombes mégalithiques sont des architectures monumentales qui ont nécessité un investissement collectif certain pour leur construction et leur fonctionnement. De même, les grottes exigent de lourds aménagements afin de faciliter leur accès, leur circulation interne et l’agencement de l’espace funéraire. Les utilisateurs des grottes sont-ils des constructeurs de mégalithes ? Et quels sont les indices archéologiques à notre disposition pour en discuter ? L'objectif de cette table ronde est donc de réunir archéologues, spécialistes de l’architecture mégalithique ou du milieu souterrain, anthropologues biologiques et spécialistes des mobiliers dans une démarche pluridisciplinaire pour discuter de cette variabilité funéraire. Les travaux existants abordent de manière exclusive l’un ou l’autre type de tombe et les tentatives de corrélation sont restées relativement rares étant donné le peu de données récentes et fiables pour ces deux types de contextes.

Renseignements : melieleroy@hotmail.fr ou recchiajohanna@yahoo.fr

Programme

19 Septembre 2019

8h30 Accueil des participants

9h00 Allocution de bienvenue

9h30

1- Introduction du colloque : Jean Guilaine Mégalithes et grottes funéraires : cohabitation ? complémentarité ? exclusion ? Une histoire complexe.

10h30

2- Eric Crubézy Voir, cacher, sacraliser. Lieux de dépôts primaires, dolmens et grottes à crânes en Languedoc au Chalcolithique

11h15 Pause café

11h30

3- Gérard Sauzade, Bruno Bizot, Aurore Schmitt ;Dolmens, grottes et hypogées en Provence : bilan et interrogations.

12h15

4- Patrice Courtaud, Patrice Dumontier, Delphine Linard, Pablo Marticorena, Relations entre les grottes et les dolmens des Pyrénées occidentales.

13h00 Repas

14h30

5- Mélie Le Roy, Qui est enterré ici ? Approche multidisciplinaire concernant les sépultures en grotte et en dolmen à la fin du Néolithique dans le sud de la France

15h15

6- Sonia Stocchetti, Robin Furestier Un quart de siècle de vide ? Dolmens et grottes sépulcrales en Ardèche

16h00 Pause café

16h15

7- Philippe Galant Dessus-dessous, dehors-dedans : relation et/ou contradiction des dépôts funéraires de la fin du Néolithique dans les Grands Causses

17h00

8- Vincent Ard, Sylvie Bach, Sarah Boscus, Bruno Boulestin, Mireille Leduc, Delphine Linard Variabilités des pratiques funéraires au Néolithique dans les Charentes et le Quercy : état des connaissances sur les mégalithes et les grottes sépulcrales

17h45 Discussion

20 Septembre 2019

9h30

9- Maitena Sohn, Claire Manen Aménagements mégalithiques et gestion des espaces dans les grottes sépulcrales du Néolithique final : des « grottes-dolmens » ?

10h15

10- Jean Vaquer L'apport des dépôts de grandes lames et de poignards lithiques sur lames dans les sépultures collectives du Midi de la France

11h00 Pause café

11h15

11- Johanna Recchia-Quiniou De l'utilisation de la céramique dans l'architecture de la scène funéraire.

12h00

12- Christian Jeunesse, Noisette Bec Drelon, Bruno Boulestin, Anthony Denaire Aspects de la gestion des dolmens et des tombes collectives actuels dans les sociétés de l’île de Sumba (Indonésie)

12h45

13- Henri Duday Synthèse des journées

13h30 Repas