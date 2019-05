Announcement

Argumentaire

Dans la continuité des travaux récents menés par le laboratoire LISAA (Littérature, Savoirs et Arts – Université Paris-Est Marne-la-Vallée) sur la visibilité des créatrices, cette journée se consacre à deux écrivaines et femmes politiques majeures de la Renaissance française : les deux Marguerite, reines de Navarre au xvie siècle, Marguerite dite de Navarre (1492-1549) et Marguerite dite de Valois (1553-1615). Plus spécifiquement, la perspective choisie interroge la place des lieux urbains dans leurs œuvres et l’importance de leurs écrits pour connaître et comprendre les lieux urbains de la Renaissance. L’événement s’inscrit ainsi dans le projet impulsion « Cité des Dames » qui concerne les créatrices, les textes et les lieux urbains, et qui a été retenu par l’I-Site Future (Cité des Dames, Créatrices dans la cité / Cité des Dames: Female Creators in the City, dir. Caroline Trotot et Philippe Gambette).

Les œuvres des deux Marguerite se caractérisent par un rapport aux villes et à l’urbanité qui n’a jamais fait l’objet de recherches spécifiques, bien que la vie de cour à la Renaissance engage, dans son itinérance même, une appréhension de la cité – et des multiples cités – tout à fait particulière. Quels furent les relais citadins des deux écrivaines ? Comment ont-elles transformé les villes où elles ont vécu et où elles ont exercé un pouvoir ? Dans quelles villes leurs œuvres ont-elles été écrites, publiées et reçues ? De quels échos urbains leurs livres bruissent-ils ? Comment les autrices de la Renaissance lurent-elles – en tant que femmes et en tant qu’écrivaines – la ville, et comment choisirent-elles de la dire ? Quelles sont les images de la Cité fournies par leurs deux œuvres, à la fois exemplaires et singulières en l’une et l’autre moitié du xvie siècle ? Quelles images des villes qu’elles ont habitées faut-il restaurer pour permettre une juste réception de leurs œuvres au xxie siècle ? Et quelles traces ces villes gardent-elles de l’activité de ces femmes, dans leurs bâtiments, leurs archives, leurs bibliothèques ?

Les communications concerneront aussi bien des aspects liés à la représentation littéraire et artistique des villes, que des aspects historiques.

La journée est organisée à l’occasion du séjour de Scott Francis (Univ. Pennsylvania) comme professeur invité UPEM en 2019. Elle s’appuie sur la création récente par Scott Francis de la société Marguerite de Navarre/ Marguerite de Navarre Society témoignage de l’intérêt actuel pour le développement des études sur les textes de la reine, aux États-Unis et en France. Cette nouvelle action s’inscrit dans le sillage de celles qu’a menées Éliane Viennot autour de Marguerite de Valois. Les étudiant.es du parcours de master Littérature Savoirs et Culture Numérique de l’UPEM sont associés à ce projet qui permet aussi de réfléchir au rôle des lieux virtuels contemporains et plus généralement des humanités numériques dans la construction et la diffusion de la connaissance des créatrices et des lieux dans lesquels elles ont œuvré.

Programme

9h Accueil et introduction de la journée

Les réseaux urbains de Marguerite de Navarre

Présidence : Giuliano MILANI

9h30 Nicole DUFOURNAUD (EHESS – CRH), « À la recherche des “places” et châteaux de Marguerite d’Angoulême dans les sources historiques : quelques pistes de réflexion »

(EHESS – CRH), « À la recherche des “places” et châteaux de Marguerite d’Angoulême dans les sources historiques : quelques pistes de réflexion » 10h Anne BOUTET (UPEM) et Stéphan GEONGET (CESR, Tours), « Le réseau de Marguerite de Navarre après 1535, essai d’une cartographie urbaine »

(UPEM) et (CESR, Tours), « Le réseau de Marguerite de Navarre après 1535, essai d’une cartographie urbaine » 11h Pause

Villes à l'œuvre

Présidence : Cathy YANDELL

11h15 Claudie MARTIN-ULRICH (Université de Pau et des Pays de l’Adour), « Les espaces urbains dans l’Heptaméron »

(Université de Pau et des Pays de l’Adour), « Les espaces urbains dans l’Heptaméron » 11h45 Caroline TROTOT (UPEM), « Les réseaux des villes de Flandres dans les Mémoires de Marguerite de Valois »

12h45 Déjeuner

Des lieux urbains aux espaces numériques

Présidence : Carmen HUSTI

14h Scott FRANCIS (University of Pennsylvania, invité UPEM), « Le monde de l’Heptaméron : apports numériques »

(University of Pennsylvania, invité UPEM), « Le monde de l’Heptaméron : apports numériques » 14h30 Philippe GAMBETTE (UPEM), « Outils d’alignement : la nouvelle 65 et ses différentes versions »

15h30 Pause

De Paris et d'autres villes : prodcution, réception

Présidence : Michael SOUBBOTNIK