Il convegno intende stimolare il dibattito e la ricerca di arabisti italiani attivi nel campo della linguistica araba, intorno al tema delle categorie dell’arabo dialettale relativamente all’area nordafricana. In particolare, si propone di confrontarsi sui seguenti interrogativi: Come nascono le varietà urbane, rurali e beduine nel mondo arabo? Quali sono le caratteristiche fondamentali sul piano fonologico, morfologico, sintattico e lessicale di tali varietà? Cosa è mutato a quasi cento anni di distanza dalla formulazione dell’arabista francese W. Marçais nel panorama linguistico contemporaneo del Maghreb? Come queste ricerche possono contribuire a procedure di caratterizzazione del parlante sul piano della linguistica forense?

