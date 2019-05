Bibliothèque numérique et intelligence collective

Pour les études littéraires, le numérique constitue un nouveau continent que la critique doit à présent explorer voire conquérir. Incarnation postmoderne de la bibliothèque de Babel, le monde numérique mêle la diversité des langues humaines à la multiplicité des formats informatiques (langages de programmation, interopérabilité des logiciels, formats de fichiers, etc.). Ce bouleversement technologique provoque une évolution des instances traditionnelles associées à la littérarité. Une redéfinition des axiomes hérités du marché du livre occidental semble donc s’imposer. Dans le cadre de cette journée, nous aimerions ainsi proposer une analyse des principes aux fondements des dispositifs numériques susceptibles d’être employés dans le cadre de la recherche en lettres et sciences humaines.

