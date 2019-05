Announcement

Présentation

Vous trouverez ci-joint le programme du colloque "Raiders of the Lost Archives. Penser la culture médiatique à l'aune des archives et des collections". Ce colloque, qui aura lieu les 27 et 28 mai prochains, propose de réfléchir à la relation en histoire culturelle entre les archives, les collections de médias et la culture médiatique. Résolument interdisciplinaire, il envisagera la culture médiatique dans la diversité et la continuité de ses formes : cinéma, télévision, chanson, BD, roman, jeu vidéo, etc.

La journée du 27 mai se déroulera dans le cadre de l'ACFAS, au local B-1008 du Pavillon Lucien-Brault.

La journée du 28 mai aura lieu au Centre de recherche en civilisation canadienne-française, à l’Université d’Ottawa.

Comité organisateur

Anthony Glinoer (anthony.glinoer@usherbrooke.ca)

Lucie Hotte (lhotte@uottawa.ca)

Philippe Rioux (philippe.rioux@usherbrooke.ca)

Programme

Première partie – 27 mai

Université du Québec en Outaouais

8h30 Mot de bienvenue

Session 1 : Les archives et la fabrique de la culture médiatique

8h40 Chantal Savoie (UQÀM), « La fabrique d’une nouvelle histoire de la chanson des années 1940 »

9h20 Myriam Lavoie-Moore et Katharina Niemeyer (UQÀM), « Une étude sur le "terrorisme" dans les archives télévisuelles et de presse canadiennes francophones et anglophones : obstacles et ouvertures méthodologiques »

10h Luce Roudier (U. Paris Ouest), « "Il y a seize lignes de trop". Compter la littérature : la littérature populaire à la lumière de ses archives »

10h40 - 11h Pause

Session 2 : Les imaginaires de l’archive et de l’archiviste

11h Frédéric Gai (U. Paris Ouest), « The X-Files, archives de la pop-culture »

11h40 Philippe Rioux (U. de Sherbrooke), « Organiser et conserver la mémoire d'une série bédéesque : la fonction archivistique de la fiction dans X-Men Grand Design »

12h20 - 14h Dîner

Session 3 : Les pratiques archivistiques de la culture médiatique

14h Björn Olav-Dozo (U. de Liège), « Que conserve-t-on du jeu vidéo? »

14h40 Marie-Pier Luneau (U. de Sherbooke) et Jean-Philippe Warren (U. Concordia), « Et que ferait Indiana Jones? Archives perdues et recherches sur les collections paralittéraires »

(U. de Sherbooke) et Jean-Philippe Warren (U. Concordia), « Et que ferait Indiana Jones? Archives perdues et recherches sur les collections paralittéraires » 15h20 Sylvain Lemay (UQO), « La Bédéthèque québécoise : itinéraire d'un collectionneur québécois chanceux »

Seconde partie – 28 mai

Université d’Ottawa, Centre de recherche en civilisation canadienne-française