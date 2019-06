Islamisme dans le texte et dans le monde

Announcement

Présentation

Sujet religio-politique par excellence, l’islamisme ne cesse d’interroger notre monde, de susciter ou de renouveler des débats houleux à tous les niveaux de la société et de poser des questions qui dépassent amplement le cadre des sociétés et des communautés dites musulmanes.

Quelle est la différence entre islam et islamisme ? Quand et dans quel contexte l`islamisme a-t-il émergé ? Comment s’est-il développé ? Est-il compatible avec la modernité ? Quels sont les fondements de son discours sur l’identité et l’altérité ? Quelle est sa conception de l’économie ? Quels sont les discours et les pratiques de l´islamisme à l´opposition, au pouvoir et en terres d’émigration ? Quel est le rôle de l’islamisme dans les relations internationales ? Y a-t-il des liens entre l’islamisme, la violence au nom de l’islam et les conflits identitaires dans le monde d’aujourd’hui ? Comment l’islamisme et l’islamophobie se nourrissent-ils l’un et l’autre ? Quels sont les difficultés et enjeux épistémologiques et méthodologiques qui entravent l’étude de l’islamisme dans les sciences humaines et sociales ?

Le premier objectif de ce cours est de répondre à ces questions à travers des analyses détaillées, dont celles reliées aux différents textes islamistes fondamentaux.

Le second objectif est de valoriser, en utilisant une approche pédagogique dialogique, une réflexion commune entre tous les participants de l`école d`été (professeurs, étudiants réguliers et étudiants professionnels) sur les liens à tisser entre les réponses apportées aux questions ici-haut par divers experts de ce phénomène, dans le but de mieux comprendre les dynamiques et les enjeux socio-politico-religieux de l’islamisme contemporain.

Programme

Patrice Brodeur et Wael Saleh

Du 10 au 15 juin - REL6103

Lundi 10 juin

9h-12h : Conceptions islamistes de l'organisation de la société : Étude des textes fondateurs

Patrice Brodeur (professeur agrégé, université de Montréal - Canada) et Wael Saleh (professeur associé à l'Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) Université du Québec à Montréal (UQAM), cofondateur et directeur de l’Institut d’études post-printemps arabe (IEPPA).

13h30-16h30:Les origines et l'ancrage géopolitique des islamismes

Anne-Clémentine Larroque, maître de conférences en Questions internationales à Sciences Po.

Mardi 11 juin

9h-12h : Le maillage idéologique et géopolitique du jihad contemporain Anne-Clémentine Larroque

13h30-16h30 : Le califat : une utopie djihadiste ?

Nabil Mouline, historien et politologue (Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux, CNRS), est enseignant à Sciences-Po et à l'EHESS

Mercredi 12 juin

9h-12h : Les tendances hégémoniques du wahhabisme

Nabil Mouline

13h30-16h30:L'islamisme entre ruptures et continuités théologico-politiques

Haoues Seniguer, maître de conférences en science politique à Sciences Po Lyon - Chercheur au laboratoire Triangle, UMR 5206, Lyon.

Jeudi 13 juin

9h-12h : Les différentes modalités de violence au nom de l'islam : discours, textes et contexte

Haoues Seniguer

13h30-16h30 : Conceptions de l’identité et de l’altérité chez les islamistes sunnites contemporains

Amany Fouad Salib, chercheuse et doctorante à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et chercheuse associée au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.

Vendredi 14 juin

9h-12h : Vers une nouvelle approche : l’islamismologie appliquée

Wael Saleh et Patrice Brodeur

13h30-16h30 : Islamisme et islamophobie : Difficultés et enjeux épistémologiques et méthodologiques

Rachad Antonius, Sociologue, Rachad Antonius est professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre de la chaire de recherche en Immigration, Ethnicité et Citoyenneté.

Samedi 15 juin

9h-12h : Avenir de l’islamisme : post-islamisme ou nécro islamisme?

Wael Saleh et Patrice Brodeur

13h30-16h30:Film : Frères musulmans ; enquête sur la dernière idéologie totalitaire de Michaël Prazan

Patrice Brodeur et Wael Saleh

Évaluations

Travail long (50%): analyse de fond sur l'un des thèmes abordés durant la semaine (5000 mots)

Travail court (25%) : résumé critique d'une des lectures proposées dans le plan de cours (1000 mots)

Participation (25%) : participation aux discussions

