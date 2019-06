Postdoctoral Position in History of Sciences

Le projet PrehisTropic (Préhistoire sous les tropiques. Peuplements, adaptations, comportements en milieu tropical et subtropical sur le temps long) propose un contrat post-doctoral 2019 en histoire des sciences. Les recherches sur la préhistoire des zones tropicales et subtropicales se développent considérablement depuis quelques décennies, mais elles restent en France relativement isolées les unes des autres, s’attachant principalement à des problématiques régionales.

Les candidats sélectionnés pour l’oral seront auditionnés dans la période du 1 er au 15 juillet 2019, pour une prise de fonctions le 1er octobre 2019 par contrat d’une durée d’un an non renouvelable.

à Antoine Lourdeau ( antoine.lourdeau@mnhn.fr ) et David Pleurdeau ( david.pleurdeau@mnhn.fr ). Il devra comporter un curriculum vitae détaillé, un projet de recherche (8 pages au maximum), précisant les sources envisagées, un échéancier des recherches et une lettre de motivation. Il pourra éventuellement être accompagné d’une à deux lettres de recommandation.

L’équipe PrehisTropic attend qu’il interroge, d’une part, la rencontre du modèle européen de préhistoire construit au cours du XIXe siècle avec ces nouveaux terrains et, d’autre part, les accommodements réciproques et ultérieurs (théoriques, méthodologiques, institutionnels) des préhistoires européenne et tropicale.

