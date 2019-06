Announcement

Présentation

Depuis plusieurs années, différents courants historiographiques ont renouvelé l’étude du processus d’expansion européenne à l’époque moderne, interrogeant notamment les questions de l’intégration et de la gestion des territoires nouvellement conquis ou encore les nouvelles pratiques de domination. Lors de ce colloque, nous souhaitons étudier les dynamiques du pouvoir dans les mondes ibériques sans restreindre le concept à une relation de domination ou de violence dont la Couronne espagnole ou portugaise aurait le monopole. L’arrivée des Ibériques en Afrique, Amérique et Asie a en effet profondément bouleversé les rapports de force préexistants. Ceux-ci ont été en constante évolution tout au long de la période coloniale et ont impliqué des acteurs multiples, provenant d’horizons différents, agissant pour leur propre compte ou celui d’un groupe, évoluant au sein d’espaces désormais interconnectés et souvent appartenant à des réseaux devenus planétaires.

Programme

Jeudi 13 juin

9h30 Accueil des participants

9h45 Introduction générale

Table 1: Le pouvoir en tensions

Présidence : Nejma KERMELE (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

10h Darío FLORES NUÑEZ (Sorbonne Université), « La participación indígena durante la revuelta de Francisco Hernández Girón. El caso de los indios del valle de Xauxa »

11h30 Anne JOYEUX (Sorbonne Université), « L’installation des clarisses de Mexico, un symbole des tensions au sein de l’Église novo-hispanique »

13h-14h30 Déjeuner

Table 2 : le pouvoir aux confins

Présidence : Louise BÉNAT-TACHOT (Sorbonne Université)

14h30 Clotilde JACQUELARD (Sorbonne Université), « Conquérir ou errer ? Legazpi et ses hommes dans les îles Visayas (Philippines), 1565-1570 »

16h Miguel BETTI (Sorbonne Université), «La conquête de la steppe: pouvoir de l’espace, contraintes et difficultés (Amérique septentrionale, XVIe siècle) »

Vendredi 14 juin

Table 3 : Les stratégies de pouvoir

Présidence : Christophe GIUDICELLI (Sorbonne Université)

9h30 Delphine TEMPÈRE (Université Lyon III), « “Por dondequiera que ha andado siempre ha acudido al servicio de Vuestra Magestad” : mobilité et ascension sociale des agents de la Couronne espagnole aux Philippines (XVIIe siècle) »

11h Citlalli DOMÍNGUEZ (Sorbonne Université), «El rol estratégico de los agentes mediadores africanos en la política de la Nueva España, después de la expulsión de los mercaderes portugueses, 1640 »

12h30-14h Déjeuner

Table 4 : la rhétorique du pouvoir

Présidence : Carmen BERNAND (Université Paris Nanterre)