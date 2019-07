IVe rencontres du réseau Études urbaines nord-américaines

Announcement

Programme

Vendredi 6 septembre 2019

Université Paris Ouest-Nanterre

Bâtiment Max Weber (Bâtiment W, rez-de-chaussée, salle séminaire 2)

9h-9h20 – Accueil Café

9h20-9h30 – Ouverture des troisièmes rencontres

9h30-13h00 – Session « Présentation des travaux de recherche »

Session 1 – Fabrique de la ville nord-américaine

MONTES Christian (Lyon 2/UMR EVS) : « Vivre en hauteur aux Etats-Unis : vers l’exclusion verticale ? »

(Lyon 2/UMR EVS) : « Vivre en hauteur aux Etats-Unis : vers l’exclusion verticale ? » DOUSSARD Claire (ENSA Paris-Belleville/UMR AUSser) : « LEED-ND : un modèle d’intégration des éco-quartiers américains ? »

(ENSA Paris-Belleville/UMR AUSser) : « LEED-ND : un modèle d’intégration des éco-quartiers américains ? » VERGNAUD Camille (Paris-Ouest Nanterre/LAVUE) : « Rôle des universités étatsuniennes envers la ville : une mise à distance de l’idée de « modèle » universitaire »

(Paris-Ouest Nanterre/LAVUE) : « Rôle des universités étatsuniennes envers la ville : une mise à distance de l’idée de « modèle » universitaire » SCHORUNG Matthieu (UPEM/UMR LVMT) : « Le Salesforce Transit Center : nouveau hub multimodal de San Francisco entre densification urbaine et captation de valeur »

Discussion

Session 2 – Villes et environnement

LE GUEN Marie (Education Nationale) : « Modèles et culture(s) de l’aménagement urbain à Austin, Texas »

(Education Nationale) : « Modèles et culture(s) de l’aménagement urbain à Austin, Texas » BUICK Jennifer (Grenoble Alpes/PACTE) : « Pour une éco-critique située des écosystèmes métropolitains : explorations au cœur du Delta du Mississippi »

(Grenoble Alpes/PACTE) : « Pour une éco-critique située des écosystèmes métropolitains : explorations au cœur du Delta du Mississippi » SAUMON Gabrielle (Limoges/GEOLAB) : « Une gentrification rurale dans les petites villes de l’Ouest du Montana ? »

Discussion

11h15-11h30 Pause-café

Session 3 – Conflictualités et crises sociales dans les villes nord-américaines

VIVANT Elsa (UPEM/LATTS) : « La crise des opioïdes : vecteur d’un changement dans les politiques de drogues ? »

(UPEM/LATTS) : « La crise des opioïdes : vecteur d’un changement dans les politiques de drogues ? » BONNET François (Grenoble/CNRS-PACTE) : « Présentation du livre The Upper Limit (University of California Press, 2019) »

(Grenoble/CNRS-PACTE) : « Présentation du livre The Upper Limit (University of California Press, 2019) » OPILLARD Florian (EHESS) : « Dimension spatiale des mobilisations contre la gentrification et entrées en terrains militants à San Francisco (Etats-Unis) et Valparaiso (Chili) »

Discussion

12h45-14h15 – Repas

14h15-15h45 – Atelier « Cosmopolitisme et multiculturalisme »

Retours d’expériences et discussion autour de ces deux notions à partir des recherches de :

Marie-Laure POULOT (Docteure en géographie de l’Université Paris-Ouest Nanterre. Enseignante à l’Université Cergy-Pontoise)

(Docteure en géographie de l’Université Paris-Ouest Nanterre. Enseignante à l’Université Cergy-Pontoise) Bochra MANAÏ (Docteure en Etudes Urbaines de l’INRS. Post-doctorante à l’Université de Montréal et coordinatrice générale à Parole d’excluEs)

La discussion sera animée par Anne RAULIN (Professeure des Universités, SOPHIAPOL, Université Paris-Ouest Nanterre)

16h-17h30 – Atelier « Intervention des chercheur.es dans les médias »

Atelier animé par Gaëlle COPIENNE (coach en prise de parole/chargée de cours à Paris Dauphine et dans le cadre de la formation continue de l’ENA) et Charlotte RECOQUILLON (chercheuse rattachée à l’IFG/Paris 8 et journaliste)

« Intervenir dans les médias en tant que chercheur.e »

Intervenir dans les médias répond au besoin de dissémination des résultats de nos recherches mais aussi à la nécessité de participation dans le débat public, auquel nous pouvons contribuer en donnant des clés d’analyse rigoureuses. Les Etats-Unis, et a fortiori l'Amérique du Nord, nourrissent une fascination du grand public qui n'a d'égale que leur méconnaissance. D'un autre côté, les journalistes sont en demande constante de ces éclairages mais aussi d’une diversification de leurs carnets d’adresse et alors que la féminisation de la parole des expertes est un enjeu partagé. Pourtant, il arrive que les chercheurs et chercheuses refusent de participer à ces émissions pour des raisons variées : légitimité, timidité, résistances à la simplification extrême et la question des savoir-faire. Car, comme d’autres formats d’expression orale que nous avons appris à maîtriser (cours, colloque, conférence, table-ronde, médiation…), l’intervention médiatique est soumise à quelques codes singuliers. Ces ateliers ont donc pour vocation de transmettre ces codes au plus grand nombre de chercheurs et chercheuses afin de les encourager à intervenir dans les médias et ainsi mieux diffuser leurs travaux.

Comité de pilotage

Martin Lamotte , CNRS - Laboratoire CITERES (UMR 7324), Université de Tours François-Rabelais

, CNRS - Laboratoire CITERES (UMR 7324), Université de Tours François-Rabelais Sonia Lehman-Frisch , Laboratoire Mosaïques/LAVUE (UMR 7218), Université Paris-Ouest Nanterre

, Laboratoire Mosaïques/LAVUE (UMR 7218), Université Paris-Ouest Nanterre Pascale Nédélec , Education Nationale / Membre associé Mosaïques/LAVUE (UMR 7218)

, Education Nationale / Membre associé Mosaïques/LAVUE (UMR 7218) Charlotte Recoquillon , Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8

, Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8 Matthieu Schorung, Laboratoire Ville Mobilité Transport (UMR-T 9403), Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Nous tenons à remercier les laboratoires de rattachement des membres du comité de pilotage pour l’organisation et le financement de ces 4èmes Rencontres ainsi que la participation financière de l’Ecole Doctorale VTT (Université Paris-Est) et de l’Institut des Amériques au titre de l’Aide à Manifestation Scientifique.