La fiscalité des cantons a été très peu étudiée par la recherche historique. Cette situation est d’autant plus paradoxale que leur rôle est crucial dans un système fédéraliste comme celui de la Suisse. Ainsi, les cantons conservent une large souveraineté s’agissant des impôts directs et, durant le XX e siècle, le produit de la fiscalité qui, de manière immédiate ou médiate, est de leur ressort constitue environ 60% du total des recettes fiscales des collectivités publiques. Ce colloque a pour objectif de contribuer à combler cette lacune, pour la période de 1800 à nos jours. Dans ce sens, il s’adresse non seulement aux chercheuses et chercheurs universitaires (en histoire ainsi qu’en science politique, droit, économie, etc.), mais aussi aux archivistes, aux membres de sociétés d’histoire locales et cantonales ou encore aux historien.ne.s indépendant.e.s.

Le colloque « La fiscalité directe des cantons suisses : législations et pratiques aux XIX e et XX e siècles » a pour objectif de contribuer à combler cette lacune, pour la période de 1800 à nos jours. Dans ce sens, il s’adresse non seulement aux chercheuses et chercheurs universitaires (en histoire ainsi qu’en science politique, droit, économie, etc.), mais aussi aux archivistes, aux membres de sociétés d’histoire locales et cantonales ou encore aux historien.ne.s indépendant.e.s.

To cite this announcement

« The direct fiscality of Swiss cantons: legislation and practices in the 19th and 20th centuries », Call for papers, Calenda, Published on Thursday, August 29, 2019, https://calenda.org/663461