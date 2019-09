The current state of research into childhood and its cultural objects

Announcement

Présentation

L’association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l’enfance (Afreloce) propose depuis octobre 2010 un séminaire de recherche pluridisciplinaire à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, en partenariat avec le département Littérature et langages et avec le soutien de la structure fédérative MEDIALECT de l’université Paris 13. Le programme de l’année 2019-2020, qui marque la Xe édition du séminaire, est consacré à l’actualité des recherches sur l’enfance et la jeunesse.

La perspective choisie est donc résolument pluridisciplinaire, afin d’apporter des éclairages différents, nouveaux ou complémentaires dans le vaste champ des études sur l’enfance. Ces rencontres régulières ont pour but de créer un espace de réflexion et de discussion autour de l’enfance et de sa ou ses cultures. La parole sera donnée aussi bien à de jeunes chercheurs qu’à des chercheurs confirmés. Le séminaire est ouvert à tous, sans inscription préalable (sauf pour la séance de juin).

Un samedi par mois, 10h-13h. ENS, 45 rue d’Ulm, Paris 5e (salle Celan): 5 oct.; 16 nov.; 14 déc. 2019 ; 25 janv.; 14 mars; 16 mai; 13 juin 2020.

Programme

05 octobre

Evanghelia Stead (UVSQ) : Lire les contes avec des images, et pas seulement

16 novembre

Wilfried Lignier (CNRS) : Comment les jeunes enfants en viennent aux objets (culturels)

14 décembre

Atelier doctoral : deux doctorant.es sont invité.es à présenter leurs travaux en cours.

25 janvier

Véronique Dasen (Université de Fribourg) : Enfances en jeu dans l’antiquité classique

14 mars

Aliyah Morgenstern (Sorbonne nouvelle) : L’enfant dans la langue

16 mai

Laurent Bazin (UVSQ) : Littérature pour la jeunesse (titre à venir)

13 juin

Séance hors les murs (lieu à définir, inscription obligatoire)